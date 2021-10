Nyt kraftigt jordskælv rammer nær den græske ferieø Kreta

Et jordskælv med en beregnet styrke på 6,4 har tirsdag ramt nær den græske ø Kreta, der blandt andet er et populært rejsemål.

Det oplyser det nationale observatorie i Athen i en udtalelse. Det græske observatorie monitorerer blandt andet jordskælv.

Skælvet har ikke umiddelbart ført til ødelæggelser eller tilskadekomne.

Kreta, der er Grækenlands største ø, blev også ramt af et større jordskælv for godt to uger siden. Her mistede en person livet.

Tirsdagens jordskælv ramte klokken 07.24 dansk tid. Dets epicenter lå 24 kilometer fra byen Zakros. Epicenteret er 405 kilometer sydøst for Grækenlands hovedstad, Athen.

»Epicenteret ligger i havet - langt væk fra beboede områder«, siger den græske seismolog Gerassimos Papadopoulos til den græske Skai Radio.

ritzau