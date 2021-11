Flere lande lukker ned: Sådan er du stillet, hvis du skal rejse i den nærmeste fremtid

Fakta

Lande med restriktioner lige nu

Flere og flere lande indfører restriktioner, og derfor er det vigtigt at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, før man bestiller en rejse og tager af sted. Følgende lande har bl.a. indført eller er ramt af restriktioner:

Israel:Indrejseforbud for alle udenlandske statsborgeres med undtagelse af særlig godkendelse 14 dage frem fra 29. november.

Japan: Fra 1. december er der indført indrejseforbud for nye rejsende til Japan på ubestemt tid. Det gælder både turister og erhvervsrejsende.

Schweiz: Ved indrejse indrejse fra Danmark skal du fremvise en negativ test (kvik maks. 48 timer eller PCR maks. 72 timer), udfylde indrejseregistrering og gå direkte i 10 dages isolation ved ankomst. Mulighed for forkortelse efter 7 dage. Der er ingen undtagelser for vaccinerede eller tidligere smittede. Grænsegængere, transitrejsende uden stop undervejs samt erhvervsmæssig transport er undtaget test- og isolationskrav.

Storbritannien: Ikke-vaccinerede skal præsentere en negativ Covid-19 test gennemført under 72 timer forud for afgang (antigentest eller PCR-test). De skal også tage en selvbetalt PCR-test på eller før 2. dagen efter ankomst samt på 8. dagen. Disse skal bookes forud for indrejse, når man registrerer sig online. Efter ankomst skal man desuden opholde sig 10 dage i selvisolation/karantæne gældende fra i morgen. Der er mulighed for at teste sig ud af karantænen på 5. dagen. Færdigvaccinerede skal tage en selvbetalt PCR-test på eller før 2. dagen efter ankomst og selvisolere, indtil man har modtaget et negativt resultat. Denne skal bookes forud for indrejse, når man registrerer sig online. Alle passagerer skal uanset vaccinestatus registrere sig fra under 48 timer inden indrejse.

Sydlige Afrika: Alle rejsende, der har opholdt sig i Sydafrika, Lesotho, Eswatini (Swaziland), Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Angola, Malawi, Zambia eller Namibia indenfor 10 dage før indrejse til Danmark, skal lade sig teste og gå i isolation i 10 dage efter indrejse. Det er muligt at teste sig ud med en negativ PCR-test taget tidligst på 4. dagen. Sundhedsmyndighederne anbefaler desuden, at alle som har haft ophold i de pågældende lande siden 16. november lader sig isolere og tager en PCR-test på 4. og 6. dagen efter indrejse, og at isolation først brydes efter negativt svar på testen fra 6. dagen. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de pågældende lande.

Østrig: Regeringen har indført en lockdown til og med 12. december. De enkelte delstater kan forlænge lockdown-perioden. Lockdown betyder, at man kun må forlade hjemmet/opholdsstedet i særlige tilfælde som at foretage indkøb eller gå en tur.

