Nyligt smittede kan få problemer: Østrig strammer indrejsereglerne

De østrigske myndigheder har strammet indrejsereglerne, og det kan potentielt give problemer for danskere at rejse ind i landet, hvis man for nyligt har været smittet med coronavirus.

Østrig kræver, at danskere for at undgå karantæne skal have et boosterstik samt en negativ PCR-test, der maksimalt er 48 timer gammel.

Hidtil har man kunnet slippe for en negativ test, hvis man med en lægeerklæring kunne dokumentere, at man har været smittet i løbet af de seneste tre måneder.

Men det er blevet ændret, så der er krav om negativ test uanset hvad. Det oplyser den danske ambassade i Østrig på sin hjemmeside.