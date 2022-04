Ritt Bjerregaard og Christine Antorini har lært noget vigtigt af Bente Klarlund

Forhenværende minister Christine Antorini og tidligere overborgmester i København Ritt Bjerregaard har skrevet bogen ’Vandrelyst’ om at vandre i Danmark. Gåturene giver dem et rum for at tale om andet end politik – men det helt særlige er, når stilheden i naturen opstår.