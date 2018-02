To skattechefer fri for ansvar i svindelsag om udbytteskat Efter tjenstlige samtaler med advokatbistand: Direktør og underdirektør i Skat har ikke begået tjenesteforseelser.

I den store advokatundersøgelse om svindel med udbytteskat lige før jul blev to chefer i Skat nævnt som muligt ansvarlige for nogle af de mange fejl, som kostede skatteyderne mindst 12,4 milliarder kroner:

Indsatsdirektør Jim Sørensen og underdirektør Anne Munksgaard, leder af afdelingen Særlig Kontrol.

Advokatundersøgelsen anbefalede »tjenstlige samtaler« med de to for at afklare, om de havde begået tjenesteforseelser, som de kunne drages til ansvar for.

Samtalerne er nu gennemført, og de to chefer er pure frifundet, oplyser Skats direktør, Merete Agergaard i en pressemedelelse.

Udbetalte milliarder trods advarsel

Samtalerne handlede om en af de mest betændte perioder i udbyttesagen:

Skat fik tidligt på sommeren 2015 en advarsel om, at udenlandske svindlere drænede statskassen for store beløb ved hjælp af falske ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Alligevel udbetalte Skat frem til 6. august 2015 endnu 3,2 milliarder kroner i refusioner, heraf et stort trecifret millionbeløb til svindlerne, viste det sig senere.

Mørklagt periode

Forløbet har været mørklagt af hensyn til bagmandspolitiet efterforskning i sagen, men to af advokaterne bag undersøgelsen, Lars Lindencrone Petersen og Lise Lauridsen, fik adgang til dokumenterne fra perioden.

De kritiserede i rapporten om undersøgelsen, at Skat ikke havde reageret på advarslerne, og at Skat burde have standset udbetalingerne langt tidligere.

Og de anbefalede at Jim Sørensens og Anne Munksgaards håndtering af sagen skulle afklares nærmere i tjenstlige samtaler.

Skat hyrede de samme to advokater fra firmaet Bech-Bruun til at gennemføre samtalerne med de to skattechefer.

»Efter at have undersøgt to ledende medarbejdere er advokaterne kommet frem til en klar og entydig konklusion om, at der ikke er begået tjenesteforseelser i forbindelse med direktørernes involvering i forløbet hen over sommeren 2015. Den konklusion tager jeg naturligvis til efterretning«, siger Skats direktør Merete Agergaard.