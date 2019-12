Vinderne af Mediekonkurrencen overraskes i klasselokalet

Der blev stille i klasselokalet på Carl Nielsen Skolen, da undervisningen pludselig blev afbrudt. Ind ad døren kom repræsentanter for mediekonkurrencen med et kamerahold for at fortælle 7.A, at de har vundet Mediekonkurrence for skoler 2019.

Eleverne kiggede overraskede rundt i klasselokalet, da de onsdag d. 17. december fik at vide, at deres avis har vundet. Reaktionen på nyheden lod vente på sig, og klassen sad et øjeblik og vidste ikke helt, hvad de skulle sige. ”Betyder det så, at vi har vundet over B-klassen?” lød det pludselig fra en elev et sted i lokalet. ”Ja – det betyder, at I har vundet over alle,” svarede klasselærer Christina Jægerholm.

Mens nyheden stille og roligt sank ind, blev de småforvirrede grin erstattet af jubel og glæde, da det gik op for dem at de havde vundet.

Mediekonkurrence for skoler har i år haft titlen ’Døden er da noget, vi taler om’ og afholdes af Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten i samarbejde med Mary-Fonden, Børn, Unge & Sorg og Østifterne. 7. A. er blevet kåret som vinderne af bedste Politiken-avis for 6.-7. klasser af en jury bestående af journalister fra Politiken og repræsentanter fra samarbejdspartnerne.

Juryen har valgt 7.A. som vindere fordi deres avis er helstøbt, og fordi den tager stilling til årets tema med nuancerede vinkler og personlige historier. Særligt har juryen bidt mærke i en artikel, hvor elever fra 7.A. skriver om deres tidligere klasselærer, som de sidste år mistede til kræft. Tabet af deres klasselærer betød, at det havde været en følelsesladet proces for klassen at arbejde med emnet.