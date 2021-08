Landstræner Nikolaj Jacobsen havde næsten foregrebet begivenhederne ved at kalde semifinalen mod Spanien et opgør, der godt kunne gå hen og blive en rigtig Mikkel Hansen kamp. For det var lige præcis, hvad gyseren i Yoyogi National Stadium blev. Danmark vandt 27-23, og Paris S-G-stjernen brændte om ikke hallen af, så storspillede han dog og stod med 12 mål for næsten halvdelen af de danske pletskud.

»Det er klart, det er en af de bedre«, lyder det fra Mikkel Hansen, der skynder sig at uddybe: