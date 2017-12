Sidste års fund: Efter uvant modgang er stortalentet Kasper Dolberg ved at rejse sig igen

Det var klassisk Kasper Dolberg – præcis som danskerne har lært det store angrebstalent at kende.

I årets sidste kamp for Ajax Amsterdam tog han det rigtige løb på det rigtige tidspunkt og placerede sig det rigtige sted, så han let kunne tjatte et fornemt fladt indlæg i nettet og gøre sig selv til matchvinder. Iskold elegance. Og da Dolberg skulle fejre målet, var han akkurat lige så udtryksløs som altid. Et par hop på stedet, lidt lunten, et hurtigt håndklap med en holdkammerat, før danskeren kiggede ned i jorden og luskede hen for at takke David Neres, manden med oplægget.

Årets Fund I aften kåres vinderen af Årets Fund 2017, Danmarks ældste idrætspris, og de 10 nominerede talenter er: Atletik: Andreas Holst Lindgreen Automobilsport: Christian Aakjær Lundgaard Badminton: Mathias Christiansen Bueskydning: Sarah Sönnichsen Cykling: Mikkel Bjerg Håndbold: Lasse Møller Kano & kajak: Rasmus Knudsen Motorsport: Thomas Kjer Olsen Skydning: Emil Petersen Tennis: Clara Tauson De seneste 10 års vindere er: 2016: Kasper Dolberg, fodbold 2015: Simone Tetsche Christensen, BMX-cykling 2014: Ida Marie Baad Nielsen/Marie Thusgaard Olsen, sejlsport 2013: Emma Jørgensen, kajak 2012: Thorbjørn Olesen, golf 2011: Mie Ø. Nielsen, svømning 2010: Viktor Axelsen, badminton 2009: Rikke Møller Pedersen, svømning 2008: Morten Jørgensen, roning 2007: 4 km-holdet, banecykling Vis mere

Hvis der var antræk til et smil i Kasper Dolbergs rødmossede ansigt, var det svært at se under det blonde hår. På alle måder udstrålede han, at det da ikke var noget særligt. For han lever jo af at score mål.

»Jeg opfatter det næsten ikke, når jeg scorer. Det sker bare. Det er faktisk først, når jeg kommer op til midterlinjen igen, at jeg rigtig opfatter, at jeg har scoret. Jeg undlader ikke at juble bevidst. Jeg har bare aldrig gjort det. Men selvfølgelig bliver jeg glad, når jeg scorer. Det er dét, jeg går på banen for, det er mit arbejde«, har Kasper Dolberg sagt til Euroman.

Selv om alt nok så ud til at være, som det plejer, var det dog ikke just tilfældet. Godt nok rundede den 20-årige knægt fra Voel fodboldåret 2017 af på bedst tænkelige måde ved at gøre præcis som i sin gennembrudssæson, men det har han gjort alt for lidt efter sommerpausen. Ja, det var faktisk noget særligt, at han scorede i sidste kamp – og så endda 24. december, som en tiltrængt julegave.

Jeg hører ofte, at folk tror, at jeg er arrogant

Efter at have sluttet sidste sæson som sit holds topscorer har han kun nettet fem gange i den aktuelle udgave af den hollandske liga. Og han måtte vente helt til 22. oktober, før han kom i gang igen – før han nu endelig kan sige, at han er ved at rejse fra sin første alvorlige nedtur.

Det skizofrene fodboldår

Siden han for et år siden blev kåret som Årets Fund i dansk idræt – landets ældste idrætspris, som Politiken i aften uddeler igen i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark – er det gået meget op og ned for Kasper Dolberg. En lyngennemgang af højdepunkter og dybe kunne nogenlunde lyde sådan her:

Først havde han svært ved at score mål i en tid. Men så fik han virkelig gang i fuldtræfferiet, så han bl.a. var hovedmanden bag Ajax’ sejr over FC København i Europa League, som hollænderne mod alle odds nåede finalen i. I samme periode scorede han sit første mål for Danmark, ligesom han blev kåret som årets talent i dansk fodbold såvel som i Holland. Alt var godt.

Men så begyndte nedturen med indgangen til den nye sæson. Kasper Dolberg kunne ikke få bolden ind over stregen, i stadig flere kampe mistede han sin plads i Ajax til den hjemvendte veteran Klaas-Jan Huntelaar, og på landsholdet skubbede Nicklas Bendtner angrebstalentet ud af truppen. Et enkelt positivt vindpust af årets tidlige succes mærkede han i oktober, da han blev kåret som verdens syvendestørste fodboldtalent efter lutter storlovende navne som Marcus Rashford, Gabriel Jesus og Gianluigi Donnarumma. Den såkaldte Golden Boy-pris vandt fænomenet Kylian Mbappé, som Paris Saint-Germain har betalt mere end en milliard kroner for.

»Meget stolt«, skrev Kasper Dolberg på Twitter.