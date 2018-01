Chelsea forlænger med Andreas Christensen frem til 2022

Fodbold: Andreas Christensen har på et halvt år efter sin tilbagevenden til Chelsea imponeret Antonio Conte i sådan en grad, at den 21-årige forsvarsspiller er blevet belønnet med en kontraktforlængelse, så Chelsea nu har papir på den danske landsholdsspiller frem til sommeren 2022. »Christensen har etableret sig selv som et vigtigt medlem af Antonis Contes hold i denne sæson med 22 optrædener indtil videre og har imponeret med sin rolige figur i det centrale forsvar«, skriver Chelsea på klubbens hjemmeside, hvor Andreas Christensen også udtaler sig: »Det føles virkelig godt at skrive under på en ny kontrakt, og jeg er bare glad for at være bundet til Chelsea i fremtiden. Jeg har spillet en masse kampe, jeg nyder det i klubben, og alt fungerer godt«.

Fodbold: Et hovedstødsmål i overtiden af indskiftede Sergio Aguëro sikrede Manchester City en spinkel 2-1-sejr over Bristol City fra den næstbedste række i den første semifinale i den engelske ligacup. Bristol City var ellers foran indtil 55. minut, efter Bobby Reid havde udnyttet et straffespark begået af John Stones, men Kevin De Bryune udlignede.

Fodbold: AC Horsens bliver Jonas Borrings femte klub i Superligaen. Den 33-årig kantspiller med en fortid i OB, FC Midtjylland i to omgange, Brøndby og Randers FC har skrevet kontrakt frem til sommeren 2020.

Foto: Mads Claus Rasmussen Flankeret af kulturminister Mette Bock (LA) og Morten Rodtwitt (th.) blev Elena Møller Rigas i dag præsenteret som Danmarks fanebærer ved OL.

Flankeret af kulturminister Mette Bock (LA) og Morten Rodtwitt (th.) blev Elena Møller Rigas i dag præsenteret som Danmarks fanebærer ved OL. Foto: Mads Claus Rasmussen

Olympisk: Når Danmarks deltagere om en måned marcherer ind til åbningen af vinter-OL i PyeongChang i Sydkorea er det med Elena Møller Rigas i spidsen. Den 21-årige speedskater blev i dag præsenteret som Danmarks fanebærer. En sølvmedalje ved et World Cup-stævne i Calgary var den opsigtsvækkende bedrift, der gjorde Elena Møller Rigas til frontfiguren for den danske trup. »Det var den første danske World Cup-medalje i speedskating nogensinde. I den samlede World Cup blev Elena Rigas nummer fem, hvilket viser, at hun hele sæsonen har holdt et højt niveau«, forklarede den danske chef de mission, Morten Rodtwitt, i forbindelse med præsentationen i Idrættens Hus i Brøndby.

Fodbold: Randers FC fik kun glæde af amerikanskeren Perry Kitchen i en halvsæson. Efter 19 kampe i Superligaen i efteråret har den 25-årige forsvarsspiller få et tilbud fra MLS-klubben LA Galaxy, som Randers FC har accepteret. Randers FC har fået Nicolai Poulsen og Mikkel Kallesøe tilbage efter et lejeophold i henholdsvis Sarpsborg og Viborg og har desuden atter den korsbåndsskadede Brandur Hendriksson til rådighed.

Doping: Cas, Den Internationale Sportsdomstol, får noget at se til den kommende måned. Både den russiske vicepremierminister, Vitaly Mutko, og 42 dopingdømte idrætsfolk har anket deres livsvarige OL-udelukkelser til Cas.

E-sport: AGF har som den seneste fodboldklub oprettet et hold i e-sport. AGF Esport er et samarbejde med Esport Servive og softwarevirksomheden Systematic. »Det er ikke nogen stor satsning fra AGF's side - hverken økonomisk eller organisatorisk. Som fodboldklub har vi meget at bidrage med. Vi kan for eksempel lære talenterne om vigtigheden af bevægelse, motion, ernæring og alt det, der skaber et helt menneske og samtidig en dygtig elitesportsudøver«, siger AGF-direktør Jacob Nielsen på et pressemøde om klubbens nye hold.

Fodbold: Seks spillere fra Maltas U21-landshold er blevet dømt for matchfixing. Emanuel Briffa og Kyle Cesare er udelukket fra al fodbold på livstid for deres roller i en skandale, Uefa har oprullet i forbindelse med Maltas U21-kampe mod Montenegro og Tjekkiet, der blev tabt 1-0 og 7-0.

Håndbold: Stregspilleren Linn Blohm har spillet sin sidste kamp i FC Midtjylland. Den 25-årige svensker er gravid og har ikke spillet en kamp siden 19. september, men næste sæson tiltræder hun en 3-årig kontrakt med København Håndbold.

Foto: Ellis Paul/AP Hope Powell var landstræner i 15 år. Hun blev afløst af den skandaleramte Mark Sampson, der viste sig at være racist, og tidligere i karrieren havde været alt andet end et forbillede, for de unge kvindem, han trænede.

Hope Powell var landstræner i 15 år. Hun blev afløst af den skandaleramte Mark Sampson, der viste sig at være racist, og tidligere i karrieren havde været alt andet end et forbillede, for de unge kvindem, han trænede. Foto: Ellis Paul

Fodbold: Når det Engelske Fodboldforbund (FA) i fremtiden indkalder til jobsamtaler til stillinger på forbundets mange forskellige landshold fra U15 til A-niveau, så skal der – såfremt en ansøger imødekommer de stillede jobbetingelser – indkaldes mindst en ikke-hvid ansøger til jobsamtale. Det har FA-ledelsen besluttet, og forbundet adopterer dermed en regel fra den amerikanske football-liga, NFL. Her har NFL’s 32 hold siden 2003 haft en aftale om, at ansøgere fra etniske minoriteter skal indkaldes til jobsamtale. Reglen er kendt under navnet The Rooney Rule og har navn efter den tidligere Pittsburgh Steelers-boss Dan Rooney. FA har gennem flere år været under voldsom beskyldning for at være drevet af en snæver kreds af hvide mænd. På øverste niveau er det kun det engelske kvindelandshold, der har haft en ikke-hvis træner. Det var i perioden 1998-2013, da Hope Powell var landstræner.

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 5.00 Tennis: WTA fra Sydney 17.25 Ishockey: Liberec-Växjö, CL-semi 20.20 Ishockey: Frederikshavn-Rungsted 3.00 Tennis: WTA fra Sydney TV3+ 20.45 Fodbold: Manchester City-Bristol City, Liga Cup TV3 Sport 1.05 Ishockey: Buffalo-Winnipeg, NHL Eurosport 17.45 Alpint: World Cup, slalom (k), 1. løb 20.30 Alpint: World Cup, slalom (k), 2. løb 3.00 Tennis: ATP fra Sydney Eurosport 2 11.00 Tennis: ATP fra Sydney 19.30 Fodbold: Atlético Madrid-Lleida 21.30 Fodbold: Valencia-Las Palmas Vis mere

Fodbold: Videodommersystemet VAR debuterede i engelsk fodbold og spillede en central og afgørende rolle, da Glenn Murray på en scoring tre minutter før tid sikrede Brighton en 2-1-sejr på hjemmebane over Crystal Palace i den engelske FA Cups 3. runde. Glenn Murrays scoring – Brighton-spilleren rettede holdkammeraten Uwe Hünemeiers hovedstød af - blev godkendt efter at kampdommer Andre Marriner havde konsulteret medarbejderne på det såkaldte VAR-kontor i London. Deres ord var nok, for Marriner gennemså ikke situationen på skærmen på sidelinjen, som han ellers havde mulighed for.

So VAR so good. — Gary Lineker (@GaryLineker) 8. januar 2018

»Jeg tror, jeg fik bolden i mål med min hofte eller mit knæ«, siger matchvinderen ifølge BBC. Crystal Palace-spillerne protesterede i første omgang, da de mente, der var hånd på bolden, men manager Roy Hodgson erklærede efterfølgende, at målet var helt korrekt. »Det havde været en meget hård dom at underkende scoringen«, lød det fra den rutinerede træner. Videodommersystemet VAR er i en testfase i England og vil også blive brugt i ugens semifinaler i Liga Cuppen.