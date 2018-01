Fra 00 til et 12-tal: EM-spillerne får karakterer, men de gider ikke læse avisernes pjat »Hvem kan sidde oppe på tribunen og skrive om kampen og overskue 16 spilleres præstation«, spørger Mads Mensah.

Spillede Hans Lindberg til et 7-tal? Gjorde René Toft? Og skulle Rasmus Lauge have haft 12 i stedet for 00?

Det er subjektivt, det er populært, det er diskussionsstof, det er følelser, det er alt muligt – men det er bare ikke fair. Mener spillerne. Og derfor opsøger de ikke karaktererne. Siger de.

Alle medier har en art karakterbog, der fyldes ud efter den enkelte kamp ved denne EM-slutrunde. Ikke kun aviserne, men også TV 2.

Reporteren er 'læreren'

Og ’læreren’ er det pågældende medies udsendte reporter. Eller kommentator.

Han eller hun – der er dog ingen bedømmende ’hun’ i denne slutrunde i Kroatien – skriver også om kampen, vurderer forløbet og indfletter stemningen. Og slutter altså med en bedømmelse af hver spiller.

»Jeg kender godt til karakterbøgerne, men det er mere eller mindre tilfældigt, om jeg ser dem. Det er ikke noget, jeg decideret opsøger, men de sendes nogle gange til mig på nettet af venner, som mener, jeg skal se det og det. Og så er det jo næsten ikke til at undgå«, siger backen og den dobbelte tyske mester, Mads Mensah.

Foto: Jens Dresling Mads Mensah mener ikke, det er muligt for en enkelt journalist at vurdere 16 mands præstationer på en håndboldbane, mens han, journalisten, samtidig sidder og skriver om selve kampen.

»Som spiller med erfaring mener jeg at have et realistisk syn på, hvordan jeg har spillet. Derfor har jeg ikke et behov for at få en vurdering fra en journalist. Hvis jeg har fået udstukket en specifik opgave af landstræneren og også løst den – selv om det ikke er noget spektakulært – så ved jeg godt, hvad jeg har lavet i kampen«.

»I journalister sidder og skriver under kampen for at nå at blive færdige til jeres aviser. Samtidig skal I vurdere 16 mands præstationer. Hvem kan overskue det? Det bliver derefter – og sikkert sjældent fair«, mener Mads Mensah.

Slet ikke nysgerrig

Medierne har forskellige skalaer. Nogle kører op til 10, andre til 6 – på Politiken har vi valgt 12-skalaen, som den kendes i skolen. Og vi har ’oversat’ den enkelte karakters bedømmelseslyrik til et sportsligt sprog, de fleste kan forholde sig til.

»Jeg må tilstå, at karakterbøgerne ikke er noget, jeg leder efter, når kampene er spillet, snarere noget jeg støder ind i«, siger fløjspilleren og topscoreren i den tyske Bundesliga, Casper U. Mortensen, seks mål mod Slovenien fredag aften.

Er det nu også rigtigt, er du ikke bare en smule nysgerrig?

Foto: Lars Poulsen Casper U. Mortensen vil hellere forberede sig på den næste kamp end læse mediernes vurderinger af den enkelte spiller.

»Nej. Det er selvfølgelig dejligt at få andres anerkendelse, det synes vi vel alle. Men vi er altså professionelle spillere. Vi ved, at omgivelserne, vores tilhængere, venter meget os – men vi venter også temmelig meget af os selv. Derfor ved vi godt, om vi har leveret ordentligt i den enkelte kamp. Om vi har levet op til forventningerne. Det behøver vi ikke at få at vide af andre«.

Men du er vel på nettet under slutrunden, og så er det sikkert fristende at se mediernes karakterer, ikke sandt?

»Jeg vil meget hellere bruge tiden på at se de videoklip, der er gjort klar til os. Jeg vil gerne forberede mig på de målmænd, jeg skal møde i den næste kamp. Det er vigtigere end at læse, hvad andre mener om mit spil«, fastslår Hannover-fløjen.

Svan kalder det 'pjat'

Højrewingen og veteranen Lasse Svan, der har været en fast del af landsholdet siden VM i 2009, også her i Kroatien, toppede Politikens karakterbog efter sine 11 mål i 31-28-sejren over Slovenien fredag aften. Han fik et 10-tal.

Men heller ikke fløjspilleren fra Flensburg er en hund efter karakterbøger.

»Nej, jeg ser dem ikke, slet ikke«, siger han.