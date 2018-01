Sportsblik: Mon EM-håndbold er vigtigere end familien Danmarks sovs og kartofler?

Foto: Peter Hove Olesen Ved 18-tiden skal EM i håndbold pludselig konkurrere med tynde skiver af foie gras med trøffel, olivenolie og parmesanost.

Til det kan man så sige, at så er der jo ikke tale om rigtige håndboldfans, når de sætter maden højere end spillet.

På den anden side kan man indvende, at disse madører, disse ignoranter sætter sig ud over det håndboldmæssige ’folkefællesskab’ og ikke lader sig tælle med som sande danske patrioter, der føler national rankhed og trækker vejret gennem sportslige triumfer.

Som danskere, der står skulder ved skulder og støtter ’vore drenge’, når de i morgen skal møde Tysklands udsendte i Varazdin i Kroatien – det Tyskland, der i en ikke så fjern og meget lidt mindeværdig fortid drev begrebet folkefællesskab helt ud i det ekstreme. Hvilket gør, at netop dette ord har en skræmmende klang, sport eller ej.

MEN – DEN TRADITIONELLE spisetid er altså en trussel mod de TV 2-seertal, der ellers har været voldsomt imponerende, og som fortæller os, at tv-håndbold fastholder sin stabile position som landets populæreste sportsunderholdning.

Se lige her: Til Danmarks kamp mod Tjekkiet var der 1.434.000 seere, da flest så med, der var 1.618.000 i de gloende minutter mod Tjekkiet, og der var 1.664.000 seere i den afgørende fase mod Spanien. Og det er da imponerende, synes jeg, i en nation, der tæller 5,7 millioner indbyggere, hvoraf 10 procent er indvandrere, som formentlig ikke aner et klap om dette voldsomme spil.

Foto: Per Folkver Sådan ser det ud, når eksempelvis den begejstrede Virum-ungdom samles til håndbold på skærmen. Men klokken 18 skal rollingerne hjem og spise - måske. For der er stadig mange, mange, mange, der foretrækker håndbold.

Men se, når der er grund til at tage et forbehold over for det sædvanlige 18.15-dyk i seertallene, skyldes det tre ting: Det er søndag, det er overskyet og hundekoldt – og det er Tyskland, der er holdet på den anden banehalvdel. Alt sammen noget, der frister til at krybe sammen i sofaen og tænde for kassen. Lad os se, om ikke mange lader sig lokke til.

For det tredje handler det jo om vejen til guldmedaljerne. Og den er brolagt med store håb for de danske spillere efter fredagssejren over Slovenien.

Jeg kan i øvrigt godt lide denne turneringsform: At man i grundspillet, den indledende pulje, belønnes for sine sejre ved at tage de point, man har vundet mod de hold, som også går videre, med sig til mellemrunden, til ’slutspillet’.

Her venter tre nye hold, de tre bedste fra en anden gruppe, og de vundne point lægges sammen med de medbragte – og de to hold, der samler flest point i den nye pulje, går i semifinalerne, hvor det selvfølgelig er knockoutkampe.