Dagens olympiske top 5: Fra smøger og stoffer til cykelræs, skøjteløb og medaljeregn

Hvad gør man, hvis man er kørt fast i sin karriere? Man skifter selvfølgelig spor. Det er præcis, hvad atleterne på dagens olympiske top 5 har gjort. De har som de eneste vundet medaljer ved både sommer og vinter olympiske lege i helt forskellige sportsgrene.

I alt har 95 atleter forsøgt sig både sommer og vinter. Japanske Seiko Hashimoto forsøgte flest gange, nemlig 3 gange sommer og 4 gange vinter fra 1984 til 1996. Men trods ihærdige forsøg på den olympiske cykelbane, så måtte hun nøjes med en enkelt bronzemedalje i 1500 meter hurtigløb på skøjter i Albertville i 1992..

5. Jacob Tullin Thams, Norge

Foto: Anders Beer Wilse/nasjonalbiblioteket Jacob Tullin Thams var en af opfinderne af springstilen Kongsbergknekk i 1920'erne. Men hans olympiske guld er dog det, han huskes bedst for.

Det eneste nordiske islæt på listen. Jacob Tullin Thams vandt sin første medalje i skihop ved OL i Chamonix i 1924. Og den var endda af guld. To gange sprang han 49 meter, hvilket lige præcis var nok til at slå landsmanden Narve Bonna.

Han forsøgte sig igen i 1928 i Sankt Moritz, men smed en lovende placering væk i sit andet spring, fordi han lod sig provokere af en modstander, der havde kaldt ham en kujon. Thams satsede hele butikken og sprang 73 meter – 9 meter længere end det næstlængste spring. Men han styrtede i landingen og fik så ringe stilkarakterer, at han havnede langt fra medaljerne.

Efter karrieren i skihop kastede han sig over konkurrencesejlads. Og ved OL i Berlin 1936 var han en del af den seksmandsbesætning, der vandt sølv i 8-meterklassen.

4. Lauryn Williams, USA

Foto: David J. Phillip/AP Lauryn Williams sprintede sig til guld i Athen på 100 meteren, men tog senere springet til bobslædesporten.

Sprinteren fra Pittsburgh skulle bare 20 år gammel ved OL i Athen 2004 forsøge at løfte den amerikanske arv på 100 meter efter Marion Jones, der ikke var kommet tilbage på toppen efter at være blevet mor. Det lykkedes næsten perfekt, da det blev til olympisk sølv efter hviderusseren Julia Nestsiarenko. I 2012 i London vandt Lauryn Williams til gengæld guld på 4x100 meter stafet, hvor det også blev til verdensrekord.

Som feteret atletikstjerne går det naturligvis ikke verden forbi at når man skifter sportsgren. Derfor fik Lauryn Williams sin del af opmærksomheden ved vinter-OL i Sotji, da hun efter et par års intensiv træning stillede til start i kvindernes toerbob.

Sammen med Elana Myers førte Williams konkurrencen efter de første to af fire løb. Men i de to sidste var den canadiske bob lige præcis så stærk, at Williams og Myers måtte nøjes med olympisk sølv distanceret med bare 0,1 sekunder.

3. Eddie Eagan, USA

Foto: Ap/AP En stolt Yale-studerende med sit olympiske trofæ efter bokseguldet i 1920.

En stolt Yale-studerende med sit olympiske trofæ efter bokseguldet i 1920. Foto: Ap/AP

Ingen andre end Eddie Eagan har præsteret af vinde guld ved både sommer og vinter legene. Ved OL i Antwerpen i 1920 vandt amerikaneren således guld i letsværvægt, da den jurastuderende fra Yale University slog norske Sverre Sørsdal i finalen.

Eagan fortsatte efter guldtriumfen med at bokse sideløbende med jurastudierne, men kastede sig helhjertet over lovtekster og paragraffer, da hans studier blev afsluttet.

Eagan havde dog stadig en kløe efter at konkurrere. Og her var det ikke nok at boksetræne eller sparre med mesterbokseren Gene Tunney før dennes VM-kamp mod legenden Jack Dempsey.

Gennem en ven fik han chancen for at blive en del af den amerikanske firebobslæde, der skulle til vinter-OL i Lake Placid. Og her fik han sin konkurrencekløe stillet i en sådan grad, at han sammen med sin tre landsmænd vandt OL-guldet.

Eddie Eagan blev siden amerikansk krigshelt under 2. verdenskrig.

2. Christa Luding-Rothenburg, Østtyskland/Tyskland