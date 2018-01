Jens fra AGF får legendarisk Champions League-vinder som klubkammerat

Foto: David Zalubowski/AP Den tjekkiske veteran Jaromir Jagr skifter til sin egen tjekkiske klub Kladno efter et ikke særligt vellykket ophold i Calgary Flames.

Ishockey: Jaromír Jágr har spillet 27 sæsoner i NHL, men den 45-årige ishockeylegende slog ikke til i denne sæson for Calgary Flames. NHL-klubben har derfor valgt at stoppe samarbejdet med Jágr, der i stedet skifter til Kladno i Tjekkiet. Jágr ejer selv ishockeyklubben, som befinder sig i hans hjemby. I denne sæson er det kun blevet til et mål og seks assister i 22 kampe for Jágr, der fem gange er endt som topscorer i NHL.

Håndbold: Drasko Nenadic skifter med øjeblikkelig virkning fra Füchse Berlin til Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i resten af denne sæson. Nenadic har været vidt omkring i sin håndboldkarriere. Den 27-årige bagspiller har spillet i både Serbien, Spanien og Tyskland, og nu kan han også skrive Danmark på sit cv.

Olympisk: En russisk speedskater afviser at stille op ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang, efter at flere af hendes holdkammerater er blevet nægtet adgang til legene. Olga Graf har truffet den kontroversielle beslutning, fordi hun mener, at hendes landsmænd er blevet ofre for et beskidt politisk spil. Ved vinter-OL i Sotji i 2014 snuppede Olga Graf to bronzemedaljer, og hun har tidligere haft som målsætning at vinde flere medaljer i Sydkorea.

Foto: Morry Gash/AP Olga Graf vandt to bronzemedaljer ved vinter-OL i Sotji for fire år siden.

Håndbold: GOG-stregspilleren Torsten Laen stopper karrieren som aktiv spiller til sommer. Det skriver GOG på sin hjemmeside. Når GOG-spillerne i juni lægger sko og harpiks på hylden for at holde ferie, er der tale om en permanent løsning for 38-årige Torsten Laen, som har besluttet sig for at indstille karrieren for at hellige sig nye projekter. »Det er jo lidt specielt. Jeg er opfostret med mange gode år i Gudmehallen, og jeg har vundet mange titler«, siger Torsten Laen til klubbens hjemmeside.

Fodbold: Australiens 38-årige angrebsveteran Tim Cahill vender tilbage til Millwall i den næstbedste engelske fodboldrække. Dermed øger Cahill sin chance for at blive del af den trup, som til sommer skal deltage i VM i Rusland, hvor Australien er i samme gruppe som Danmark. Cahill debuterede i 1998 for Millwall, efter at han havde forladt Australien i håb om at skabe sig en karriere i England.