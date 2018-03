Tottenham er FA Cup-kvartfinalist med Eriksen og Kane på bænken

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 18.30 Banecykling: VM 20.30 Håndbold: Skjern-Bj.-Silkeborg (m) 04.30 Basketball: LA Clippers-Houston TV3 Sport 05.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) 11.00 Tennis: Dubai (m) 18.00 Fodbold: Randers FC-FC Helsingør 20.30 Fodbold: Athletic Bilbao-Valencia 21.30 Fodbold: Atlético Madrid-Leganés 01.05 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 18.00 Fodbold: OB-Lyngby 20.45 Fodbold: Tottenham-Rochdale 01.05 Ishockey: Montreal-NY Islanders Canal9 20.00 Fodbold: Hobro-FC København Eurosport 13.45 Snooker: Welsh Open 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 10.45 Snooker: Welsh Open 19.30 Fodbold: Málaga-Sevilla 21.30 Fodbold: Eibar-Villarreal Vis mere

Fodbold: Tottenham havde Christian Eriksen, Harry Kane og Dele Alli på bænken fra start, da pladsen i FA Cup-kvartfinalen blev sikret på en 6-1-sejr over Rochdale på et snedækket Wembley. Stephen Humphrys fik i første halvleg udlignet for gæsterne fra den tredjebedste række, men Fernando Llorente viste sig som en fuldgod erstatning for ligatopscorer Kane, da spanieren i løbet af 12 minutter scorede hattrick tidligt i anden halvleg. Heung-Min Son scorede det første og femte mål og 20-årige Kyle Walker-Peters afsluttede målscoringen for Tottenham, der møder Swansea i kvartfinalen, hvor programmet ser således ud 16.-19. marts:

Swansea - Tottenham

Manchester United - Brighton

Wigan - Southampton

Leicester - Chelsea

Fodbold: For første gang i en måned var Simon Kjær på banen for Sevilla FC, der på udebane vandt 1-0 i den spanske liga over Malaga. Joaquin Correa blev matchvinder, da han efter et kvarter kastede sig frem og flugtede en følt aflevering fra Nolito i mål.

Fodbold: Vinden for en generende medspiller, da Danmarks kvindelige EM-sølvvindere indledte deltagelsen i Algarve Cup med at spille 0-0 mod Island. Danskernes næste kamp er allerede fredag mod Hollands europamestre, der indledte turneringen i Portugal med at vinde 6-2 over Japan.

Håndbold: Med 29-29 ude mod Randers HK fik Silkeborg-Voel det point, der definitivt sikrede en plads blandt de otte klubber i kvindernes DM-slutspil.

Foto: Thibault Camus/AP Neymar går nu glip af den vigtige kamp i Champions League mod Real Madrid. Her skal PSG forsøge at indhente et nederlag på 3-1 fra det første opgør.

Fodbold: Paris SG-spilleren Neymar skal opereres for den skade, han pådrog sig i søndagens kamp mod Marseille. Neymar rejser hjem til Brasilien for at blive opereret og kan imødese en pause på omkring otte uger.

Håndbold: Nora Mørk har efter møder med det norske håndboldforbund meddelt, at hun er klar til at fortsætte på landsholdet. Nora Mørk var ellers indstillet på at indstille sin landsholdskarriere, fordi hun var utilfreds med forbundets håndtering af sag, hvor hendes private billeder på hendes var blevet hacket og angiveligt delt mellem spillere på det mandlige landshold.

Fodbold: Nicklas Bendtner scorede to af målene, da Rosenborg i den sidste træningskamp i Marbella inden sæsonstarten hjemme i Norge vandt 3-1 over hviderussiske Dinamo Brest. Bendtner udlignede til 1-1 og scorede til 3-1, da han fra 20 meter skruede bolden op i det ene målhjørne.

Fodbold: Andreas Cornelius havde chancen for at blive den første dansker i en italiensk pokalfinale siden 2003, da Martin Laursen, Thomas Helveg og Jon Dahl Tomasson vandt med AC Milan, men det forhindrede Juventus ved også at vinde returkampen over Atalanta med 1-0. Miralem Pjanic scorede sejrsmålet i Torino på et straffespark i 75. minut, efter Cornelius var kommet på banen 11 minutter tidligere.

Fodbold: Uffe Bech erkender overfor Ekstra Bladet, at han i august bed en mand i armen, men der var tale om selvforsvar, fortæller den 25-årige tidligere landsholdsspiller efter Bild i går skrev om episoden på tribunen under en Bundesligakamp i Hannover. »Jeg er ked af den misvisende omtale, for jeg handlede i rent selvforsvar, og det er der heldigvis mange, der kan bekræfte. Derfor ser jeg også frem til at forklare mig over for politiet og blive renset i denne her på mange måder groteske sag. De skriftlige udsagn fra fire forskellige vidner tegner alle det samme billede, nemlig at jeg blev overfaldet – ikke vice versa«, siger Uffe Bech til Ekstra Bladet. Uffe Bech afviser desuden, at han skulle være blevet idømt en bøde på ca. 375.000 kr.

Foto: Poulsen Lars/Ritzau Scanpix Mikkel Hansen scorede 12 gange i nederlagsdramaet til Sverige.

Håndbold: Superstjernen Mikkel Hansen og Dansk Håndbold Forbund (DHF) må til lommerne og hoste op med ca. 30.000 kroner til Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) bødekasse. Det skriver TV2Sport. Det sker som følge af en afvist appel med rødder i en episode i pausen af den højspændte semifinale ved mændenes EM i Kroatien i januar. Her skubbede Mikkel Hansen på vej til omklædningsrummet angiveligt til og bandede over en EHF-official. En udlægning både Mikkel Hansen og DHF ikke genkende. »Der var lidt problemer, i forhold til hvor vi skulle gå ud henne. Jeg gik ud, der hvor jeg gik ind. Det gav mening, for det var der, vores omklædningsrum var… Der stod en dame foran, men jeg har hverken skubbet eller sagt noget som helst«, forklarede Mikkel Hansen efter kampen ifølge Ritzau.