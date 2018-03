Sexovergreb på gymnastikpiger presser OL-chef i USA til afgang Direktøren for USA's olympiske komite, Scott Blackmun, må forlade sin stilling, fordi hans organisation forholdt sig passiv trods viden om læges overgreb på unge gymnastikpiger.

Det tog sin tid, for det er svært at snakke om.

»Jeg er også en af de mange overlevende, der blev misbrugt seksuelt af Larry Nassar«.

Beskeden via Twitter til #MeToo kom tidligere denne vinter fra USA's største gymnastikstjerne, 20-årige Simone Biles, der erobrede fire guldmedaljer ved OL i Rio de Janeiro i sommeren 2016.

Udsagnet er en lille del af en massiv skandalesag, der i følge mange iagttagere burde være bremset på et langt tidligere tidspunkt via ansvarlige ledere i toppen af de amerikanske idrætsorganisationer.

Senatorer pressede på

Det har senest resulteret i, at den administrerende direktør for USA's olympiske komite (Usoc), Scott Blackmun, er trådt tilbage. Hans afgang er kommet, efter to senatorer, 30 tidligere olympiske atleter, repræsentanter for en gruppe krænkede atleter samt eksperter i børns rettigheder har krævet Blackmuns afgang.

Scott Blackmun krævede i januar, at hele bestyrelsen i USA Gymnastics trådte tilbage. Nu er han selv blevet indhentet af sexskandalen. Foto: Lee Jin-man/AP

Scott Blackmun, der blev chef i 2010, har ellers været anset for at være en stabiliserende faktor i Usoc, der til tider har været plaget af kaotisk ledelse.

Men hans kritikere har opfordret ham til at trække sig, efter The Wall Street Journal beskrev, at Usoc ikke greb ind, selv om komiteen i 2015 fik besked fra USA Gymnastics om, at der var en sag om sexovergreb under opsejling.

Avisens historie blev offentliggjort cirka et år efter, at en anden avis, The Indianapolis Star, første gang bragte historien om, at der var noget helt galt på gymnastiklandsholdet.

Udmelding kom efter dom

Mange piger havde før Simone Biles fortalt om deres ubehagelige oplevelser i forbindelse med den skandaliserede læge for USA's kvindelige OL-gymnastikhold, og det virkede næsten underligt, hvis hun var gået helt fri. Det var hun ikke.

Udmeldingen fra Biles kom samme dag, som Larry Nassar blev idømt en fængselsstraf på mellem 40 og 175 år for en lang række sexovergreb mod gymnastikpiger, og da havde han allerede modtaget en dom på 60 års fængsel for børnepornografi.

I november sidste år erkendte Nassar, at han havde begået overgreb på syv piger, men da hans straf skulle udmåles i Michigan i januar, stod 150 piger frem og fortalte om overgreb, mens han var deres læge enten på gymnastiklandsholdet, i private træningscentre eller i hans praksis i Michigan

Gymnasten Emily Morales er et af de ofre for Larry Nassars overgreb, der i januar stod frem og fortalte sin historie. Foto: Dale G Young/AP

OL-komiteen forsvarer sig

Efter avisernes afsløringer af, at Usoc længe havde kendt til de alvorlige problemer med Larry Nassar, har organisationen forsvaret sig i medierne. Komiteen forklarer bl.a., at den har fulgt almindelig procedure, og at den havde indtryk af, at myndighederne var kontaktet vedrørende sagen.

New York Times har imidlertid kunnet fortælle, at 40 piger og kvinder har beskrevet overgreb i perioden mellem juli 2015, da lægen første gang blev undersøgt af forbundspolitiet FBI, og indtil september 2016, da Nassar blev afsløret i The Indianapolis Star.

Scott Blackmun valgte i januar at opfordre hele bestyrelsen i USA Gymnastics til at trække sig på grund af Nassar-skandalen, og den opfordring valgte medlemmerne efter få dage at følge. Gymnastikforbundets præsident, Steve Penny, havde trukket sig i marts 2017.