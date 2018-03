Begivenhedsrig dag med kamp, selvmål, nominering og hædring for Nadim, Harder og co.

Fodbold: Videodommersystemet VAR har adskillige gange i den senere tid – senest i England i denne uge – været genstand for negativ opmærksomhed, men ikke desto mindre har den spanske liga besluttet, at indføre systemet fra næste sæson. Systemet har primært været udsat for kritik, da det har taget for lang tid at træffe afgørelser.

Tennis: 36-årige Serena Williams er tilbage på banen på mandag, når hun møder franske Marion Bartoli i en opvisningskamp i New York. Senere i næste uge er hun tilmeldt den store WTA-turnering i Indian Wells i Californien.

Gymnastik: Skandalen omkring den fængslede tidligere læge for de amerikanske atleter tager endnu en drejning. En af lægen Larrys Nassar mange ofre, den seksdobbelt OL-medaljevinder Aly Raisman, har nu sagsøgt den amerikanske olympiske komité og det amerikanske gymnastikforbund. Hun hævder, at de to organer i årevis har kendt til og set gennem fingrene med Nassars sexmisbrug af stribevis af atleter. 23-årige Raisman blev misbrugt at Nassar, da hun var 15 år. Over 250 kvinder menes at have været i Nassars vold.

Golf: Danielle Kang 'varmede op' til Women's PGA Championship i Singapore med at falde i søvn under en strækøvelse og vågne op en halv time senere med en brækket tand, men efter anden runde af LPGA-turneringen er den 25-årige amerikaner alene i spidsen. Kang har brugt 68 og tangeret banerekorden med 64 slag og fører med 4 slag foran landsmændene Nelly Korda og Marina Alex. Nicole Broch Larsen har brugt 70 og 73 slag, og ligger på en delt 36.-plads blandt de 63 deltagere.

Fodbold: Alle tiders mest scorende på det svenske landshold, Zlatan Ibrahimovic, holder døren åben for, at han kan deltage ved sommerens VM-slutrunde i Rusland. »Vi må se, det er et svært spørgsmål. Jeg vil føle, at jeg kan præstere og tilføre noget. Jeg vil ikke bare møde op, fordi jeg er et navn. Døren er ikke lukket for noget«, siger 36-årige Ibrahimovic ifølge Reuters. »Jeg savner landsholdet. Når man har spillet for landsholdet i 20 år, og man ikke er der mere, og man kan se holdet spille videre, så er det hårdt«, siger Manchester United-spilleren, der ikke har spillet en kamp siden december. Samtidigt meddeler United-manager José Mourinho, at svenskeren snart er fortid i den engelske storklub. »Det er hans sidste sæson i Manchester United, og han står foran et personligt valg, om han vil stoppe eller fortsætte sin karriere«, siger Mourinho forud for Uniteds møde med Crystal Palace på mandag.