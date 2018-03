NFL-klubber har skilt sig af med fire foregangsmænd i protesterne mod Trump og social ulighed

Over hele USA demonstrerede skoleelever onsdag for en stramning af USA's våbenlove, en måned efter et blodigt skoleskyderi i Florida, der kostede 19 mennesker livet. Men selv om våbenskeptikerne får opbakning fra bl.a. dele af erhvervslivet, er det stadig op ad bakke for dem:

Før dagen var slut, havde Repræsentanternes Hus vedtaget en skærpelse af sikkerheden på landets skoler - men kun i form af flere penge til indkøb af bl.a. metaldetektorer og låsesystemer. Derimod blev forslag om også at stramme våbenlovgivningen blankt afvist.

Og for at føje spot til skade kom det samme dag frem, at en skolelærer i Californien ved en fejl havde såret tre skoleelever, da han tirsdag kom til at affyre en pistol inde i et klasselokale ... mens han underviste i våbensikkerhed.

Det sidste virkede især bizart, fordi præsident Donald Trump har foreslået at løse problemet med skoleskyderier ved at bevæbne udvalgte lærere, så de kan skyde eventuelle galninge.