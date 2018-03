'Big Sam' måtte i snevejr finde varmen i Everton-sejr

Fodbold: Det var besværlige forhold for de mandskaber, der lørdag kæmpede om point i Premier League på grund af et udbredt snevejr. Men Everton-manager Sam Allardyce var blandt de deltagende, der fik noget at smile af, da kursen efter et par timer i vinterkulden blev sat mod omklædningsrummet. På to scoringer af Cenk Tosun vandt Everton på udebane 2-1 over Stoke City.

Håndbold: GOG er nu oppe på førstepladsen i mændenes bedste række, 888 Ligaen, inden de sidste to runder af grundspillet. Fynboerne vandt lørdag med 33-23 hjemme over Århus Håndbold, og de to point sender GOG op på 40 point mod Skjerns 39. Inden 24. spillerunde førte vestjyderne ellers rækken, men overraskende tabte holdet 21-24 ude til Sønderjyske fredag aften. GOG udnyttede pointtabet og er nu på kurs mod den Champions League-billet, som tilfalder vinderen af grundspillet.

Alpint: Den østrigske skikonge Marcel Hirscher er også i denne sæson helt ustoppelig. Lørdag sejrede han i storslalomkonkurrencen i den svenske by Åre, hvilket var hans 13. World Cup-sejr i denne sæson. Dermed tangerede han den svenske legende Ingemar Stenmark og den østrigske ditto Hermann Maier, der også oplevede at tage 13 sejre i samme sæson. Det var Hirschers 58. World Cup-sejr i karrieren. Han har allerede sikret sig den samlede World Cup-sejr for syvende år i træk.

Foto: Alessandro Trovati/AP Marcel Hirscher er en af de internationale sportsprofiler, der bare bliver ved med at vinde. Det gjorde han også lørdag.

Cykling: 'Hajen fra Messina', italienske Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) vinder lørdag Milano-Sanremo, som er årets første store cykelklassiker. Det er første triumf for Nibali i det italienske storløb.

Fodbold: Werder Bremen og Thomas Delaney har hele sæsonen kæmpet for at komme væk fra den nervepirrende bundstrid i Bundesligaen. Og med en udesejr på 3-1 over Augsburg er Werder Bremen ved at have skabt et solidt hul ned til bundholdene.

Håndbold: Ringkøbing Håndbold har lørdag indgået en ny kontrakt med klubbens kamprekordholder, Natasja Clausen. Den 25-årige målvogters nye aftale løber hele den kommende sæson. Klubben meddeler også, at man har indgået en toårig kontrakt med fløjtalentet Henriette Hansen.

Håndbold: Viborgs kvinder mistede fjerdepladsen i sidste runde af grundspillet i HTH Go Ligaen. På hjemmebane tabte Viborg HK med 19-20 til lokalrivalerne fra Randers HK. Det gav mulighed for Nykøbing Falster og Team Esbjerg til at overhale viborgenserne, og den mulighed udnyttede de begge. Nykøbing Falster sluttede grundspillet af med en storsejr på 36-21 hjemme over Aarhus United, mens Team Esbjerg vandt storopgøret hjemme mod FCM Håndbold med 24-19. Resultaterne sender Nykøbing Falster op på fjerdepladsen, som er vigtig, da den giver klubben et point med over i slutspilspuljerne. Her starter Viborg HK i stedet med nul point. Allerede inden sidste spillerunde havde København Håndbold sikret sig sejren i grundspillet.

Fodbold: Årets pokalfinale for kvinder bliver et opgør mellem Brøndby og Kolding Q. Lørdag vandt Brøndby 3-0 ude over VSK Aarhus og er dermed klar til finalen med samlet 5-0. Kolding Q vandt 2-0 ude over Odense Q og er finaleklar med samlet 5-2. Pokalfinalen spilles store bededag 27. april.