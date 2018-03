Kasper Schmeichel: Det er 10 gange federe end noget andet at hjælpe andre folk og gøre deres liv bedre Den danske landsholdsmålmand giver mindst 1 procent af sin løn til velgørenhed.

Indsatsen for ligestilling i Indien, fred i det splittede Colombia og integration af flygtninge i Tyskland vil synes nærmest uendelig fjern, når fodboldlandsholdene fra to helt andre lande – Danmark og Chile – mødes på Aalborg Stadion tirsdag aften.

De seriøse sager vil da heller ikke tage så meget som et sekund af den opmærksomhed, Kasper Schmeichel retter mod at forhindre modstanderne på den nordjyske fodboldbane i at score. Men når den danske landsholdsmålmand vender hjem, vil bevidstheden om nogle af de store globale udfordringer genfinde sin plads i hans engelske hverdag.

Kasper Schmeichel har ganske enkelt forpligtet sig til at bidrage – økonomisk og praktisk – til løsningen af vidtspændende sociale udfordringer verden over. Det har han gjort ved at skrive under på en aftale med velgørenhedsplatformen Common Goal, der får mindst 1 procent af Leicester-målmandens løn til arbejdet i et globalt netværk af mere end 120 lande, hvor fodboldaktiviteter på gadeplan bidrager til løsningen af en mangfoldighed af udfordringer.

Fodbold kan skabe et frirum

»Fodbold kan skabe et frirum for folk, der måske ikke har det så godt. Man kan komme ud på banen, ud på gaden eller et andet sted, hvor alt andet kan alt smelte væk. Man kan tænke på noget andet, få afløb for sine frustrationer og udtrykke sin glæde. Der er så mange gode ting ved fodbold – og det kan spilles alle steder. Du skal bare bruge en bold og din fantasi, så kan du spille«, lyder målmanden forklaring på, hvad det er for en samlingskraft, fodbold har.

Den kraft er udgangspunktet for Kasper Schmeichels opfattelse af Common Goal som et projekt, der er værd at støtte med den økonomiske forpligtelse og det udadvendte engagementet i projektet.

»Den position, man er i som fodboldspiller, giver en chance for at skabe opmærksomhed omkring nogle emner og for at få indflydelse på nogen gode formål. Jeg har altid været interesseret i at kunne bruge den position, jeg har, til at gøre noget godt«, siger Kasper Schmeichel, der sammen med sin kone også er involveret i dansk velgørenhed. I samarbejde med William Kvist og hans kone etableret Fodboldfonden, der samler penge ind til fordel for udsatte børn i Danmark.

»Jeg lever et privilegeret liv, fordi jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for det og har haft nogle mål, som jeg har været så heldig at nå. Den position er det vigtigt at kunne bruge til at hjælpe dem, som måske ikke lige har så meget. Det har altid været en stor del af mit liv og en stor del af fodbold alle de steder, jeg har spillet i England, at man sørger for at gøre noget godt for andre og prøver at bruge sin position til at give tilbage«, siger Kasper Schmeichel.

Overskrifter er ligegyldige

»Det er ikke noget, man for at få offentlig anerkendelse, overskrifter og ditten og datten. Man gør det, fordi man vil gøre noget godt, fordi man gerne vil hjælpe. Menneskeligt er nogle af de bedste følelser, man kan have, at se, hvordan man kan hjælpe andre folk, gøre deres liv bedre og give dem oplevelser. Det er 10 gange federe end noget andet«, synes landsholdsmålmanden, der i Common Goal har fået følgeskab af blandt andre FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand og Sofie Junge Pedersen fra det danske kvindelandshold.