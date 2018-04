Ann Grethe Nørgaard: »Jeg spiller på passion, vildskab og energi. Fjerner jeg det fra mit spil, bliver jeg fuldkommen ordinær« 34-årige Ann Grete Nørgaard om at vise følelser, nutidens kvindespillere, talentarbejde, landsholdsfarvellet, fremtiden og den fortsatte ustyrlige glæde ved at være en del af harpikssporten.

Hun er så skuffet og så vred, at hun er tæt på at græde.

»Det er så hamrende ringe, det, vi præsterer. Det er så langt under niveau og under al kritik. Og det kan vi fandme ikke være bekendt,« siger hun med skinger stemme til TV2-journalisten og seerne foran fjernsynet.

Efter en rædderlig indsats har Viborg HK tabt til Aarhus i pokalturneringens kvartfinale og dermed gået glip af sportslig og økonomisk lukrative Final4. Rundt om hende hopper glade aarhusianske spillere, der ikke kan forstå, hvad der er sket og som ikke kan være i deres kroppe af bar begejstring.

»Vi mangler så mange detaljer for at være der, hvor vi skal være, og det er bare så dårligt«, fortsætter hun.

Øjnene er ufokuseret, munden er snurret sammen, armene kører op og ned. Hun kan heller ikke være i sin egen krop, og da interviewet er slut, forsvinder hun ud af billedet i høj fart.

Om at dele vandene

Pokalnederlaget i oktober sidste år gjorde ondt, ikke bare i Ann Grete Nørgaard, men på hele Viborg-holdet, og kampen står i dag stadig som sæsonens negative højdepunkt, når man spørger.

Det, selv om den traditionsrige klub også oplevede en skuffelse i grundspillets sidste kamp med et nederlag til Randers, der sendte holdt helt ned på 6. pladsen og nu har gjort det sværere for sig selv i DM-slutspillet, der er rundt om hjørnet. Ærkerivalen FC Midtjylland, manges mesterskabsfavorit Odense og forårets formstærke Silkeborg-Voel er modstanderne i gruppen, hvor de to førstnævnte har point med over. Viborg havde 0 fra begyndelsen. Målsætningen er semifinalen.

»Vi er ikke favoritter til at gå videre og kan spille frit. Det bliver svært, men sæsonen har vist, at alle hold kan slå hinanden, så jeg tror et hundrede procent på, at vi går videre«, siger Ann Grete Nørgaard.

Hun vil i hvert fald gøre sit ypperste til, at det sker. Kender man bare lidt til dansk kvindehåndbold, ved man, hvad den 34-årige venstre fløj, udover at være en teknisk dygtig håndboldspiller, står for. Et ukueligt fighterhjerte, en jernhård vilje og en sjælden set udstråling. Karismatisk og farvestrålende. Ærlig og ligefrem. Og det er ikke kun i kampen og til de daglige, interne træninger, hun er sådan. Det gælder også i mediernes spotlys. Det er interviewet fra Aarhus et af mange eksempler på.

Jeg spiller på min passion, vildskab og energi, og fjerner jeg det fra mit spil, bliver jeg fuldkommen ordinær Ann Grete Nørgaard

»Jeg er mange gange blevet bedt om at styre mig i forhold til jubelscener, og når jeg skælder ud, og jeg har tit fået hug for min vindermentalitet. Men jeg spiller på passion, vildskab og energi. Fjerner jeg det fra mit spil, bliver jeg fuldkommen ordinær. Det kommer jeg aldrig til at gøre«.

»Og jeg siger, hvad der falder mig ind. Siger jeg noget dumt, må jeg tage det, som det kommer«, siger hun nærmest som et mantra.

At være i sine følelsers vold og ikke kunne styre frustrationer over kendelser har fornylig præget håndboldmiljøet, efter at Bo Spellerberg fra KIF Kolding København i første omgang fik en spilledags karantæne for et udbrud mod dommerparret efter kampen mod Ribe-Esbjerg. Ann-Grete Nørgaard vil ikke forholde sig til Bo Spellerbergs reaktion, men hun hæfter sig ved, at det efterfølgende fik meget plads i medierne og blev delt og kommenteret på sociale medier.

»Det fortæller mig, at det er sådanne situationer, folk vil have – hvor de enten synes, det er fedt, eller hvor de bliver dybt forarget. Det sætter diskussioner og refleksioner i gang, og det er med til at gøre sporten så fed«, siger hun og fortsætter.

»Generelt er håndbolden af og til på vej ned ad den der polerede fodboldvej, hvor spillerne er så korrekte og bruger floskler som »jamen, vi tabte til et bedre hold på dagen«, som ingen gider høre. Siger man dem, undgår man at gøre folk sure, men der er nok heller ikke nogen, der virkelig vil elske dig. Der er jeg mere til, at man deler vandene og siger tingene råt for usødet«.

Enere dyrkes ikke

I 17 sæsoner har Ann Grete Nørgaard været en del af toppen i dansk kvindehåndbold. Sammenligner hun håndboldmiljøet og spillerne fra dengang, hun var ung, med i dag, ser hun forskelle. I dag handler meget om elitetækning og tidlig specialisering.

»Dengang var det i højere grad lysten, der drev værket. Spillerne ville frem i verden og havde arbejdet sig til der, hvor de var. Og det er ikke fordi spillerne i dag ikke har arbejdet sig til det, men de er meget tidligt blevet sluset ind i et talentsystem, hvor der slibes kanter, puttes i kasser og ikke gives plads til at være forskellige. I dag gør unge spillere det, fordi de får besked på, fordi nogle siger, det er det rigtige at gøre. Selvstændigheden og den indre drivkraft er nogle gange svær at se«.

»Dansk håndbold laver rigtig mange holdspillere, men talentsystemet på herre- og især kvindesiden laver ikke enerne. Det dyrkes ikke, når en spiller kan noget ekstraordinært. Det er tankevækkende, for der er godt nok meget talent derude«, siger Ann Grete Nørgaard.

Det medførte jubel og lettelse på ledelsesgangen og blandt Viborgs fans, da Ann Grete Nørgaard sidste år forlængende sin kontrakt med yderligere et år. Hun har en afgørende rolle internt på holdet og er samtidig et vigtigt ansigt udadtil. Nu varer kontrakten frem til 2020, hvor hun vil være 37 og højst sandsynligt blandt de ældste, hvis ikke den ældste, i kvindeligaen. Hun bruger ikke tid på, hvornår karrieren er slut.

»Jeg har mange gange tænkt, om det skulle være min sidste periode som professionel, når jeg skrev en ny kontrakt, så det er jeg holdt op med«.

Hvad driver dig til at fortsætte på højeste niveau?