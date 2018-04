14-årige Holger sætter rekord som yngste Davis Cup-spiller - og vinder

Direkte sport i tv Søndag TV 2 11.00 Cykling: Paris-Roubaix TV 2 Sport 13.00 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 15.30 Håndbold: Island-Frankrig (m) 18.15 Håndbold: Norge-Danmark (m) 20.05 Basketball: Philadelphia-Dallas 21.30 Tennis: WTA Volvo Open, finale (k) 00.00 Basketball: LA Lakers-Utah TV3+ 17.10 Formel 1: Bahrains Grand Prix TV3 Sport 9.25 Atletik: Rom Maraton 13.45 Fodbold: Vejle-Brabrand 18.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 21.30 Motorsport: Nascar 1.35 Ishockey: Boston-Florida TV3 Max 6.00 Standardvogne: Australiens VM-afd. 12.00 Fodbold: FC Helsingør-Hobro 15.00 Fodbold: Napoli-Chievo 17.30 Fodbold: Chelsea-West Ham 20.00 Golf: Masters, finalerunden 6'eren 15.15 Fodbold: Arsenal-Southampton 20.00 Fodbold: Rosenborg-Molde Canal9 12.30 Fodbold: Torino-Inter 16.00 Fodbold: Brøndby-AC Horsens 20.45 Fodbold: Milan-Sassuolo Eurosport 8.00 Atletik: Paris Maraton 11.00 Cykling: Paris-Roubaix 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. Eurosport 2 7.45 Snooker: China Open 11.30 Standardvogne: VM-afdeling 12.00 Rally: VM-afdeling 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Randers FC 16.15 Fodbold: Real Madrid-Atlético Mad. 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Girona 20.45 Fodbold: Valencia-Espanyol 21.00 Curling: VM-finale (m) Vis mere

Tennis: Danmark tabte Davis Cup-kampen til Egypten, men der blev alligevel skrevet et stykke dansk idrætshistorie. I en alder af 14 år og 344 dage blev Holger Nødskov Rune den suverænt yngste dansker i Davis Cup, og han kronede sin debut med en sejr over verdens nummer 311, Youssef Hossam, på 6-2, 7-6 efter et vildt tiebreak, hvor egypteren førte 6-1, mens danskeren vandt 16-14. »Jeg var ret nervøs til sidst, men jeg fandt en god retur frem til sidst. Det var sindssygt tæt, og jeg er rigtig glad for at have vundet min første Davis Cup-kamp. Det er stort. Jeg synes, at jeg var solid, mine server kørte godt, og jeg var god på nettet. Det er vanvittigt at slå nummer 300. Det havde jeg ikke regnet med«, siger Holger Nødskov Rune i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund. Holger Nødskov Rune fik chancen i den betydningsløse single, da Frederik Løchte Nielsen og Thomas Kromann havde tabt doublen, så Egypten var foran 3-0. Hans tog rekorden som yngste dansker fra Kurt Nielsen - Frederik Løchte Nielsens farfar - der spillede Davis Cup ligeledes mod Egypten i 1948 i en alder af 17 år og 166 dage gammel.

Fodbold: Cristiano Ronaldo bragte sig foran i den interne målduel med Lionel Messi, da portugiseren med en helflugter scorede målet, der sikrede Real Madrid 1-1 i i lokalopgøret mod Atlético. Ronaldos 40. mål i denne sæson gav Real føringen, men 4 minutter senere udlignede franskmanden Antoine Griezmann,

Fodbold: Pierre-Emile Højbjerg var tæt på at komme til en mulighed i overtiden, men nedrykningstruede Southampton måtte rejse hjem fra London med et nederlag på 3-2 mod Arsenal i en kamp med et rødt kort til hver hold i slutfasen. Southampton var ellers foran 1-0 på et mål af Shane Long og Charlie Austin udlignede til 2-2 et kvarter før tid, men Danny Welbeck lagde op til Pierre-Emerick Aubameyangs udligning og scorede selv to gange, blandt andet sejrsmålet efter 81 minutter.

Fodbold: Nicolai Jørgensen har haft svært ved at finde sidste sæsons scoringsniveau, men den danske landsholdsangriber lavede et af de lækre mål, da Feyenoord i dag vandt 3-1 ude over Twente. Nicolai Jørgensen scorede kampens sidste mål efter 75 minutter, da han med ryggen til mål drejede bolden bag om sit eget støtteben og mellem benene på Twentemålmanden Joel Drommel. Målet var det 9. i denne sæson for Nicolai Jørgensen, der sidste sæson blev ligatopscorer med 21 mål.

Ishockey: Aalborg og Esbjerg skal ud i en syvende og afgørende kamp for at afgøre, hvem der skal i årets DM-finale. For sjette gang i træk blev det en hjemmesejr, da Esbjerg i dag vandt 2-1 på et sejrsmål af canadieren Brock Nixon i næstsidste sekund af anden periode. Afgørelsen falder i Aalborg på tirsdag,

Fodbold: Efter fire gange 0-1 og 2-2 i søndagens kamp blev topstriden i den ekstremt spændende 1. division yderligere fortættet. Vendsyssel mistede terræn ved at spille 2-2 ude mod FC Roskilde, men endnu værre gik det Vejle, der efter fem gange uafgjort i træk tabte hjemme til bundholdet Brabrand på et sejrsmål af Jacob Linnet med et fladt langskud efter 55 minutter. Esbjerg er oppe på andenpladsen efter en 1-0-sejr i Sundby Idrætspark over Fremad Amager med Anders Dreyer som matchvinder på straffespark efter 26 minutter. Øvrige resultater: Skive-Fredericia 0-1, Thisted-HB Køge 0-1.

Efter et par forrygende slag var Patrick Reed på green med en birdiechance på 18. hul, men amerikanerens putt sneg sig lige forbi, så forsprnget inden sidste runde til Rory McIlroy er på 3 slag. Foto: Charlie Riedel/AP

Golf: Når finalerunden i majorturneringen Masters indledes senere søndag er det med Patrick Reed og nordireren Rory McIlroy i førerbolden. Med en fortid som studerende på Augusta State University, som han var med til at vinde det amerikanske universitetsmesterskab, NCAA i 2010 og 2011, har nu 27-årige Reed en lokal tilknytning, som McIlroy godt er klar over vil gøre amerikaneren til publikums favorit. »Men jeg går efter at spolere festen«, sagde McIlroy i et tv-interview efter sin fantastiske tredje runde, hvor han var en af tre spillere, der brugte 65 slag. McIlroy, Rickie Fowler og spanieren Jon Rahm lavede alle en eagle og fem birdies i lørdagens runde, men Reed øgede sin føring i forhold til nærmeste forfølger med blandt andet eagles på både 13. og 15. hul, men med et treputt og en bogey på 16. og en afsluttede birdie til McIlroy skrumpede forspringet fra 5 til 3 slag.