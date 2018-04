HC Midtjylland er erklæret konkurs og ryger ned i 2. division

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 18.00 Basketball: DM-finale 20.30 Håndbold: Nordsjælland - BSV (m) 04.30 Basketball: Utah-Oklahoma TV3 Sport 11.05 Tennis: Barcelona Open (m) 19.00 Fodbold: AGF-Hobro TV3 Max 17.00 Fodbold: Youth League - finale 21.00 Fodbold: Everton-Newcastle Eurosport 11.00 Billard: Snooker - VM 20.00 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Levante Vis mere

Håndbold: HC Midtjylland er ved skifteretten i Herning blevet erklæret konkurs og suspenderes derfor med øjeblikkelig virkning fra mændenes liga, hvor klubben ellers i aften skulle have møde Ribe-Esbjerg i nedrykningsspillet. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. HC Midtjylland blev erklæret konkurs på grund af en skatterestance fra 2012 på cirka en kvart million kroner, men klubbens ansatte har heller ikke modtaget deres løn for marts. HCM placeres som nummer 5 i kvalifikationsspillet, der skulle have mødt vinderen af en kamp mellem nummer 2 og 3 i 1. division om en plads i ligaen. Nu rykker vinderen af den kamp direkte op. HCM's licens returneres til moderklubben Herning fH, der fra næste sæson rykkes ned i 2. division.

Golf: Søndagens Golfens Dag blev den største succes af de gange, danske golfklubber har afviklet det årlige arrangement. Af 6.400 besøgende valgte 2.700 at melde sig ind i en af de 160 deltagende klubber, oplyser Dansk Golfunion i en pressemeddelelse. Dansk Golfunion har med 145.500 i forvejen det største antal voksne medlemmer af alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

Ishockey: Sveriges trup til det kommende VM i Danmark tæller foreløbig 14 spillere fra den nordamerikanske liga, NHL. Landstræner Rikard Grönberg kan få yderligere NHL-spillere til rådighed for Sveriges kampe i Royal Arena efterhånden som klubberne ryger ud i kampen mod Stanley Cup.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Jores Okore overfusede dommeren, efter FC Midtjylland havde udlignet til 3-3, men AaB'eren sagde undskyld efter kampen.

Fodbold: I en udtalelse på AaB's hjemmeside beklager Jores Okore sine kommentarer overfor dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt under søndagens hjemmekamp mod FC Midtjylland, der udlignede til resultatet 3-3 i overtiden. »Efter at have sundet mig i omklædningsrummet gik jeg hen til dommernes omklædningsrum, hvor jeg undskyldte for min reaktion og min bemærkning, og samtidig beklagede Jørgen i øvrigt, at han havde overset forseelsen ved Midtjyllands sidste mål«, siger Jores Okore, der i ophidselse sagde »er du racist eller hvad« til dommeren.

Basketball: LeBron James scorede for 100. gang i NBA-karrieren mindst 32 point i en slutspilskamp, da Cleveland Cavaliers med en sejr på 104-100 udlignede til 2-2 i serien mod Indiana Pacers. LeBron James scorede 32 point og bidrog desuden med 13 rebounds og 7 assister. Milwaukee Bucks udlignede ligeledes til 2-2 i kampe ved at vinde 104-102 over Boston Celtics, ligesom Washington Wizards udlignede til 2-2 ved at vinde 106-98 over Toronto Raptors. San Antonio Spurs vandt derimod med 103-90 for første gang over Golden State Warriors, der altså fører 3-1

Fodbold: Med en 1-0-udesejr over Juventus åbnede Napoli den italienske mesterskabskamp i sådan en grad, at Juventustræner Massimiliano Allegri på baggrund af klubbernes resterende kampe kalder Napoli for favorit til at hjemføre titlen. Juventus mangler Inter (ude), Bologna (hjemme), Roma (ude) og Verona (hjemme). Napolis sidste kampe er mod Fiorentina (ude), Torino (hjemme), Sampdoria (ude) og Crotone (hjemme). Napoli vandt kampen over Juventus på et flyvende hovedstødsmål i næstsidste minut af den senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly.

Fodbold: FC Barcelona kunne indenfor 24 timer have sikret sig to titler endda på samme bane, men Atlético Madrid forhindrede mesterskabet i at blive afgjort ved at spille 0-0 på hjemmebane mod Real Betis, der havde Riza Durmisi på bænken i hele kampen. FC Barcelona sikrede sig lørdag aften pokaltitlen med en 5-0-finalesejr over FC Sevilla. Barcelona er 11 point foran Atlético Madrid og har fem kampe til at sikre sig det sidste point.

Fodbold: Som den første egypter nogen sinde er Mohamed Salah blev kåret som årets spiller i Premier League. Liverpoolspilleren fik prisen efter at have været nomineret sammen med Manchester City-mesterspillerne Kevin De Bruyne, der blev nummer to i afstemningen, Leroy Sane, der blev kåret som årets bedste unge spiller, og David Silva samt Harry Kane fra Tottenham og målmanden David De Gea fra Manchester United.