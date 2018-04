En guddommelig søn er ledestjerne for ruten til Champions League-finalen Liverpools største profil i denne sæson og årets spiller i England har været Mohamed Salah. I aften skal egypteren vise vejen til Kijev mod de tidligere hold-kammerater fra AS Roma.

I oldtidens Egypten var faraoerne konger, anset som guddommelige sønner, der som bindeled mellem det dødelige folk og guderne blandt andet skulle sikre maat, harmoni, i den egyptiske befolkning.

Mohamed Salahs præstationer for Liverpool denne sæson har næppe spredt harmoni og lykke andre steder end hos klubbens mange fans verden over. Det har han til gengæld gjort i så stor stil, at han af tilhængerne hurtigt er blevet forsynet med en række royale titler som ’farao’ og ’den egyptiske konge’.

Når den 25-årige egypter sammen med Liverpool-holdet i aften løber ind på hjemmebanen, Anfield, til den første Champions League-semifinale mod sine gamle holdkammerater fra AS Roma, vil håbet for de engelske tilhængere være, at Mohamed Salah kan fortsætte det flotte spil, der søndag fik de engelske kolleger til at kåre ham som årets spiller i Premier League, og sende dem til finalen i ukrainske Kijev den 26. maj.

Selv om Liverpools sæson omfatter en række bemærkelsesværdige narrativer, stråler Mohamed Salahs historie alligevel klarere end de andre. Med en fod i over halvdelen af Liverpools 80 mål i den hjemlige liga – 31 mål og 10 assists – er søndagens anerkendelse forståelig, men 8 mål og 3 oplæg i Champions League, heriblandt i begge kvartfinaleafpilninger af mesterholdet, Manchester City, viser, at egypteren også har været en kontinental katalysator for klubben. Det synes oplagt at spekulere i, hvordan Liverpools sæson havde været, hvis ikke de havde haft Mohamed Salah.

»Det er ikke Mohamed Salah, der alene har gjort det for Liverpool, men man kan med rette spekulere i, om holdet ville stå i en Champions League-semifinale, hvis det ikke var for ham. For det er absurd, hvis man ikke mener, han er Liverpools vigtigste spiller«, siger Morten Bruun, der følger Premier League som ekspertkommentator hos Discovery Networks.

Mumificerer modstanderne

Med en højde på 175 centimeter ser Mohamed Salah ikke ud af meget. Da han kom til Nordengland fra AS Roma i sommer, frygtede flere formentlig, at det fysiske engelske spil nok en gang ville være for stor en mundfuld for egypteren, der uden nævneværdig succes tilbragte 12 måneder i Chelsea i 2014.

Det har Salah på det kraftigste modbevist. For nu at blive i det egyptiske har han nærmest mumificeret den ene forsvarsspiller og målmand efter den anden. Et kig på de mål, han har scoret i sæsonens løb, viser, at de indeholder både friløbere, lob over målmænd, langskud og labyrintiske dribleture. Med andre ord kan han, ifølge Morten Bruun, helt på egen hånd få tingene til at ske på en fodboldbane.

»Mange traditionelle angribere scorer de fleste af deres mål på første berøring. Det gør Salah ikke. Ofte modtager han bolden i positioner, hvor man ikke tror, det er en målchance. Det bliver det, fordi han er så dygtig. Det må være et mareridt at have ham som modstander«, siger Morten Bruun.

Da Salah kom til Liverpool i sommer, var det oven på en sæson, hvor han med 15 mål og 13 assists havde hjulpet aftenens modstander Roma til at blive nummer 2 i Serie A. Præstationerne havde været gode, men fornemmelsen var også, at han var den type spiller, der for hvert forløsende mål frustrerede ved at brænde 4 oplagte målchancer.