Nye dokumenter afslører: Cristiano Ronaldo brugte flere skattely end hidtil antaget

Principielt er der ikke nødvendigvis noget ulovligt ved at bruge offshore-selskaber på den måde – men det forudsætter, at indtægterne bliver deklareret til myndighederne, så de bliver beskattet korrekt. Om Ronaldo har gjort det, er uklart. Men i hans skattepapirer for 2015 ser Jersey ikke ud til at være nævnt en eneste gang. Og ifølge anklagerne var problemet med hans sponsorindtægter på mere end en milliard kroner netop, at han havde deklareret en alt for lille andel af dem, så han slap med for billig en skatteregning.

Fra uskyldig til skyldig

Spiegel har forsøgt at få en kommentar fra Cristiano Ronaldo, men han har ikke svaret på magasinets henvendelser. Tidligere har han imidlertid afvist at have gjort noget forkert.

»Der er uskyldige mennesker i fængsel, og sådan har jeg det. Man ved, at man intet forkert har gjort.

Sandheden kommer altid frem før eller siden«, sagde Ronaldo kort efter de første afsløringer af hans skattely.

Og da han blev afhørt i retten sidste sommer, svarede han typisk, at han ingen kommentarer havde, at han ikke kunne huske omstændighederne, eller at han ikke selv havde været ansvarlig. Han snerrede endda af dommeren og sagde, at hun skulle »se mig i øjnene«, for han, Cristiano Ronaldo, havde så sandelig »altid betalt al min skat«. Det var vigtigt for ham at gøre det, sagde han.

Sent i marts var tonen dog anderledes i retten. Ronaldos juridiske hold havde selv udpeget tre ekspertvidner, der skulle komme med deres syn på hans skatteerklæringer. Men de hjalp ham ikke ligefrem. Ifølge spanske medier bekræftede de bare, at han så ud til at have unddraget sig skat, og en af dem kaldte angiveligt fodboldspillerens forklaringer for »den mest absurde historie, vi nogensinde har hørt«.