Viktor Axelsen er godt i gang efter skade og klar til EM-semifinale

»Nicklas har helt ret, kunstgræs er ikke et egnet underlag til fodbold på topplan. Det burde egentlig være forbudt. Man snakker om at ville hævde sig internationalt, og så vælger man at prioritere et underlag, som ødelægger nogle af forudsætningerne for at kunne lykkes«, siger Åge Hareide til den norske avis Dagbladet efter at nu også klubberne Start og Viking er gået over til kunstgræs.

Amerikansk fodbold: Cleveland Browns tog quarterbacken Baker Mayfield i det første valg overhovedet i årets NFL-draft. 23-årige Baker Mayfield er den seneste vinder af det prestigefulde Heisman-trofæ, der hvert år uddeles til den mest fremtrædende collegespiller i USA. NFL-draften afholdes en gang hvert år. Det er her, at de 32 hold i verdens bedste liga for amerikansk fodbold kan styrke deres trupper med de bedste unge spillere fra college. Runningbacktalentet Saquon Barkley blev hentet af New York Giants som draftens andenvalg, mens quarterback Sam Darnold var tredjevalget foretaget af New York Jets. De næste seks draftrunder løbet over de næste to døgn.