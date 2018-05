Statsministeren vil holde kronprinsen i kort snor, efter han stemte imod regeringens linje Som IOC-medlem stemte kronprins Frederik imod regeringens linje. Derfor er samspillet nu »rammet lidt fastere ind«, siger statsministeren.

Skarp kritik rettede sig mod kronprins Frederik, da han kort før de olympiske lege i Rio de Janeiro som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) stemte for at lade russiske atleter deltage, selv om regeringen med et bredt politisk flertal i ryggen ville udelukke Rusland efter afsløringen af et statsstøttet dopingprogram.

Siden er kronprinsen blevet genvalgt til IOC for en periode på yderligere otte år, så statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har brugt episoden som anledning til at sikre bedre koordinering i tilsvarende situationer.

Kronprinsen befinder sig i et politisk minefelt, hvor det er vigtigt med politisk overvågning og styring af hans videre olympiske engagement Hans Bonde, professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

»Vi har det særlige udvalg omkring ham og har – vel også oven på den lidt uhensigtsmæssige kommunikation fra flere steder i Rio – forsøgt at ramme det lidt fastere ind, for selvfølgelig kan man sige, at det (kronprinsens medlemskab, red.) rummer nogle udfordringer.

Men det rummer godt nok også nogle muligheder«, siger statsministeren til Politiken i et interview om dansk idræt, hvor han roser kronprinsens oprigtige engagement i idrættens verden.

»Og så er det klart, at der også er den anden side af mønten – det må man så håndtere«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det særlige udvalg, han refererer til, blev nedsat af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, da kronprinsen i 2008 meldte sig som kandidat til IOC.

Statsministeren vil ikke gå i detaljer

Udvalget med embedsmænd fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet blev nedsat for »at sikre, at kronprinsen hele tiden er tæt informeret om, hvad der er regeringens politiske linje, så der ikke dukker et modsætningsforhold op imellem, hvad han gør og siger, og hvad der er den politiske linje«, lød den daværende statsministers forklaring.

I dag ønsker Lars Løkke Rasmussen ikke at gå i detaljer om den fastere ramme og årsagen til den skærpede opmærksomhed. Men det er tidligere afdækket af dagbladet Information, at Kulturministeriet gentagne gange forsøgte at få kontakt til kronprinsen op til IOC-afstemningen i 2016, uden at det lykkedes.

»Statsministerens udmelding er et klart udtryk for, at det fra øverste regeringsniveau efter problematikken i Rio erkendes, at kronprinsen befinder sig i et politisk minefelt, hvor det er vigtigt med politisk overvågning og styring af hans videre olympiske engagement«, siger Hans Bonde, professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Uden at forholde sig til relationen mellem regeringen og kronprinsen står dansk idræt i dag ved sin opfordring til udelukkelse af Rusland fra OL i 2016. Det siger formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard:

»Men i forhold til DIF er kronprinsen suveræn og ikke forpligtet af vores holdning. Vi har forståelse for, at kronprinsen agerede, som han gjorde i den spegede situation. Det kommer ikke til at stå i vejen for det gode samarbejde mellem DIF og kongehuset«.

Aktuelt ønsker kronprins Frederik ikke at kommentere statsministerens udtalelse. Han har imidlertid forholdt sig meget konkret til uoverensstemmelsen i portrætbogen ’Under bjælken’, der er skrevet af journalist og forfatter Jens Andersen og udkom sidste år.

»Jeg er blevet beskyldt for at have talt imod den daværende kultur- og sportsminister (Bertel Haarder (V), red.). Det har jeg ikke gjort. Jeg ville jo have bedrevet udenrigspolitik, hvis jeg ene mand havde bedt om at få ordet i IOC-forsamlingen og sagt: Jeg synes, det er forkasteligt, at alle russiske sportsudøvere ikke bliver udelukket«, siger kronprinsen i bogen og står ved den løsning, han var med til at stemme igennem.