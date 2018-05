Private firmaer tjener på 1.000 frivilliges indsats

For kort tid siden læste jeg i Politiken en kritisk artikel vedrørende det økonomiske 'menageri' bag VM i ishockey.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Det ser jo desværre ud til ,at der her hersker samme grumsede forhold som ved de øvrige store internationale sportsforbund. Dem, der er længst væk fra selve sporten, synes at tjene fedest - hver gang!

Men det, der især fik mig op i det røde felt forleden, var den lange artikel om de mange frivillige, som tilsyneladende er beskæftiget overalt i forbindelse med den praktiske afvikling i de to arrangementsbyer.

Om jeg husker ret, blev det nævnt, at der ialt er ca. 1.000 (!) frivillige tilknyttet, og i søndags kunne jeg så læse, at arrangørerne glædede sig højlydt over, at man måske kom op på at have solgt samtlige 330.000 billetter.

Hvad med at have ansat nogle flere medhjælpere til en almindelig hyre?

Men det havde naturligvis også betydet, at arrangørerne havde tjent mindre.

Jeg har vanskeligt ved at forstå, at de superprivate firmaer bag arrangementet kan slippe af sted med en sådan politik og så i Danmark - jo flere frivillige, jo flere penge i firmakasserne.

I og med, at det offentlige giver et tilskud i omegnen af 30 mio. kroner, skulle man vel regne med, at de også ville være interesseret i at få nogle af disse penge tilbage?