VM-optakt: Fransk ungdom står bag overraskende VM-succes

Et årstal bliver nævnt igen og igen, i pressen, på cafeerne og langs strandene med de første feriegæster: 1998. Hele foråret har medierne dækket jubilæet for det første franske verdensmesterskab i fodbold med reportager, forlagene har udsendt bøger, og veteranerne fra 1998 har spillet opvisningskampe.

Nu venter en hel nation, at det nye landshold med de mange unge spillere gør deres idoler kunststykket efter, og spillerne er ivrige efter at skabe deres egen historie, som flere af dem udtrykker det i disse dage. Kun få havde trods alt regnet med en plads i semifinalen, men nu stiger forventningerne til holdet med de mange meget unge spillere, som nyder langt større popularitet end de seneste års franske landshold.

Alle erkender, at kampen mod Belgien i Sankt Petersborg bliver vanskelig.

»Men uanset resultatet mod Belgien ved vi nu, at vi har et landshold med store fremtidsudsigter«, lyder det realistisk fra værten i en bistro i Paris.

De unges gennembrud

»Det er 50-50«, sagde angriberen Olivier Giroud på et pressemøde i går, og der er ikke tale om falsk beskedenhed. Han konstaterer ligesom søndagstrænerne i bistroen, kommentatorer og andre spillere, at Belgien stiller op med nogle af de største aktuelle stjerner, som nu har spillet sammen i flere år.

Og det giver kampen et ekstra raffinement, at den belgiske hjælpetræner er Thierry Henry, som med 123 landskampe blev fransk verdensmester i 1998 og europamester i 2000.

Franskmændene møder med et ungt hold. Men netop to af de helt unge spillere har været positive overraskelser. Det gælder de 22-årige forsvarsspillere Lucas Hernandez fra Atletico Madrid og især Benjamin Pavard fra Bundesliga-klubben VfB Stuttgart, der både kan score, lægge op til mål og forsvare.

Mange kommentatorer var et stort spørgsmålstegn, da landstræner Didier Deschamps, som har ry for at satse på kendte kræfter, gav den unge spiller chancen på landsholdet.

Men han er sammen med den 19-årige angriber/offensive midtbanespiller Kylian Mbappé – præsentation er efterhånden overflødig – blevet en af holdets profiler ligesom den defensive midtbanespiller N’golo Kanté, som er holdets dynamo.

Det samme er – helt uventet – Olivier Giroud, som i vinter måtte skifte klub til Chelsea fra Arsenal, hvor han havde mistet manager Arsène Wengers tillid.

Den mangeårige Bayern München-spiller og verdensmester fra 1998, Bixente Lizarazu, understreger i sin klumme i sportsavisen l’Equipe den store angribers betydning.

Han har endnu ikke scoret, men han skaber plads til angribere som Kylian Mbappé og Antoine Griezmann, og han er altid med tilbage for at forsvare.

»Han er en soldat i kollektivets tjeneste med en ekstraordinær mentalitet og vilje til at ofre sig«, vurderer Bixente Lizarazu. En anden positiv overraskelse er målmanden Hugo Lloris, som har haft en vanskelig sæson i Tottenham.

Veteran på 27 år

Denne blanding af ungdom og erfaring er holdets styrke. Bixente Lizarazu minder også om, hvorledes Antoine Griezmann i de sidste hektiske ti minutter af kampen mod Uruguay formåede at begrænse tempoet for at bryde modstandernes dynamik og samtidig give brushoveder som Paul Pogba, der lænede sig op ad en udvisning, mulighed for at køle af.

Med sine 27 år og mange år i store spanske klubber som Real Sociedad og nu Atletico Madrid har Antoine Griezmann allerede status som veteran, mens ’knægte’ som Pavard og Mbappé skal spille en semifinale i VM. Men netop de unge spillere med Kylian Mbappé i spidsen har vist stor modenhed i løbet af turneringen, og de har fået en god portion selvtillid, mener den tidligere landsholdsspiller, Jean-Alain Boumsong.

»Det er et stærkt udgangspunkt, hvis man har været i stand til at slå en af favoritterne til titlen, som Frankrig gjorde det med Argentina«.

Men han minder om, at belgierne var i stand til at eliminere Brasilien.

Så også på dette område står de to hold lige før den vigtigste kamp mellem de to nabolande nogensinde.