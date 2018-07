Politiken til VM-semifinale i Belgien: »For første gang i mit liv føler jeg mig stolt af at være belgier«

Forleden gjorde Jean-Michel De Waele noget, han aldrig har gjort før. Noget fjollet.

Han gik ud og købte et belgisk flag.

Belgiere plejer ikke sådan at skilte med deres nationalitet.

Men plejer holder pause i Belgien under VM i fodbold. De røde djævle, som landsholdets kaldes, får for en stund belgierne til at føle sig belgiske. Selv en 55-årige professor som Jean-Michel De Waele.

»For mig er det en mærkelig oplevelse at føle mig stolt af mit land. Måske for første gang i mit liv føler jeg mig stolt af at være belgier«, siger Jean-Michel De Waele.

I Belgien har vi en meget svag nationalfølelse, vi er ikke særligt patriotiske, ikke synderligt stolte af os selv. Faktisk går vi meget op i at kritisere alting i det belgiske samfund Jean-Michel De Waele, professor

Jeg ringer til Jean-Michel De Waele, før jeg tager til fodboldfest i Waterloo 15 km syd for Bruxelles, hvor en storskærm viser semifinalen mellem Belgien og Frankrig.

Belgierne er normalt ikke særligt patriotiske

Jean-Michel De Waele er professor ved l'Université libre de Bruxelles og forsker i forholdet mellem sport og politik. Jeg spørger ham, hvordan det hænger sammen, at man her i Belgien på den ene side i diverse tv-debatter diskuterer landets snarlige opløsning, og på den anden side ikke kan bevæge sig nogen steder uden at se det belgiske flag.

»Det er også mærkeligt. Det er kun landsholdet, der kan få os til at opføre os sådan. End ikke vores kongehus spiller sådan en samlende rolle«, siger Jean-Michel De Waele.

»I Belgien har vi en meget svag nationalfølelse, vi er ikke særligt patriotiske, ikke synderligt stolte af os selv. Faktisk går vi meget op i at kritisere alting i det belgiske samfund. Det er helt nyt, at vi ser så mange nationale flag, at de unge stolt synger med på nationalsangen«.

Da jeg ankommer til parken i Waterloo en halv time før kampstart, er køen allerede på over 100 meter. Flertallet er klædt i rød, gult og sort. Da nationalsangen ruller over storskærmen, synger under halvdelen dog med. De øvrige lader ikke til at kende teksten - med udtagelsen af de sidste tre ord: »Kongen, Loven, Frihed«. Der brøler flere tusinder samtidigt i parken.

Endnu flere kan synge med, da der efter en målløs første halvleg i pausen bliver spillet Stromaes 'Alors On Danse', dansegulvets nationalsang i Belgien. Folk danser og peger oppustelige djævleforke mod himlen.

53-årige George Pieres arbejder normalt på rådhuset lige over for parken i Waterloo, men i dag har han skiftet skjorten ud med en belgisk spilletrøje indhyllet i det belgiske flag. Om halsen bærer han i elastik et legetøjs-slips i de belgiske farver.

»Det er magi, det vi har oplevet med landsholdet under VM. Jeg har altid været passioneret, når der har været VM, men jeg har aldrig oplevet et så godt belgisk hold«, siger George Pieres.

Han bor i Waterloo, der er en del af det fransktalende Vallonien. Men hvis han kører nord til nabobyen Sint-Genesius-Rode, er han pludseligt i det flamsktalende Flandern. Lige siden selvstændigheden i 1830 har Belgien været splittet mellem det flamsktalende Flandern i nord og det fransktalende Vallonien i syd.

»Men vi er ikke adskilt, når der er fodbold. Og desuden er det mest politikerne, der går op i den splittelse«, siger George Pieres.

Mere end øl og chokolade

Mange i Flandern, herunder Belgiens største parti N-VA, der for tiden er i regering, drømmer om selvstændighed. Striden har stået på i årtier, men nåede i 2010 det foreløbige klimaks, da det tog Belgiens partier mere end 500 dage at danne regering.

Dette er ikke en fodboldkamp. Det er heller ikke fodbold. Det er et særligt øjeblik. En skive af kollektivt liv. Et øjeblik, der vil være for evigt indgraveret i hukommelsen hos de fleste belgiere Leder i Le Soir

Når man bor i Flandern ser man typisk tv på flamsk, læser nyheder på flamsk og så videre. Og omvendt foregår stort set alting i Vallonien på fransk. Det betyder, at belgierne langt hen ad vejen mangler det, som sociologer kalder et forestillet fællesskab.

Fællesskabet gør borgerne bevidste om de mange landsmænd, som deler sproget. Det opbygger et 'vi' i modsætning til 'de' andre med et andet sprog. Det opbygger en nationalfølelse.

Men i Belgien er der flere modersmål. I Belgien er en person, der er berømt i Flandern, ikke nødvendigvis også berømt i Vallonien. Men der er undtagelser. Det bedste eksempel er Les Diables Rouge, som nordpå hedder De Rode Duivels.