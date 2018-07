17 år ung og klar til den største golfscene af dem alle

Golf: Den etablerede Europa Tour-stjerne Thorbjørn Olesen har selskab af en enkelt landsmand, når den 147. udgave af The Open fra torsdag afvikles på Carnoustie-banen i Skotland. Det er den 17-årige Nicolai Højgaard, der kvalificerede sig til verdens ældste og mest prestigefyldte majorturnering ved at vinde EM-titlen for amatører for mindre end tre uger siden.

Nicolai Højgaard, der har en tvillingebror med samme høje niveau, slår ud kl. 8.25 med amerikaneren Webb Simpson og sydkoreaneren Kim Si-Woo.

»Jeg ser frem til at gå blandt de bedste spillere i verden og forhåbentlig komme ud med nogle af de bedste spillere og lære af dem«, siger Nicolai Højgaard ifølge Ritzau.

Fodbold: Ifølge fck.dk kan Andreas Bjelland få debut for FC København torsdag i Europa League-kvalifikationen mod finske KuPS. »Han skal ikke spille fra start, men kan måske få noget spilletid, hvis alt flasker sig. Men jeg vil gerne have ham med i truppen nu, selv om vi egentlig ville have ventet nogle dage. Men han har trænet godt siden han kom i sidste uge, selv om han selvfølgelig mangler noget kampform«, siger manager Ståle Solbakken.

Fodbold: Der er en måned til, Serie A begynder, men næsten som sædvanligt er der optræk til en smule kaos. Parmas deltagelse i Italiens bedste række efter oprykningen kan nemlig være i fare. Ifølge nyhedsbureauet Ansa vil en komite under det italienske fodboldforbund (FIGC) fratrække Parma to point fra sidste sæson. Sker det, ryger Palermo forbi dem i Serie B-tabellen - og tilbage i Serie A. Det er Parma-spilleren Emanuele Calaio, der har bragt klubben i fedtefadet, da han før en kamp i sidste sæson sendte en besked til en modstander. Beskeden tolker komiteen under FIGC som en opfordring til at agere passivt under kampen mod Parma, der tre gange i 1990'erne strøg til tops i de hedengangne Uefa Cup- og EC for pokalvindere-turneringer.

Fodbold: Liverpools midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain kommer næppe på banen i den kommende sæson. Mod slutningen af sidste sæson ødelagde han det ene korsbånd, og Liverpool meddeler nu, at kampe i den kommende sæson må være at betragte som bonus for den 24-årige.

Fodbold: Preben Elkjær er blevet æresborger i Verona, hvor han i fire sæsoner spillede for det lokale Hellas-hold.

Så blev det officielt, æresborger i Verona, tak til alle der har sendt hilsner. pic.twitter.com/bz7W07T2Go — Preben Elkjær (@PePreben) 17. juli 2018

Basketball: Golden State Warriors og succestræner Steve Kerr har indgået en ny længerevarende kontrakt uden en oplyst ophørsdato.

Fodbold: 30-årige Janus Drachmann forlader mesterklubben FC Midtjylland og fortsætter karrieren på en fireårig aftale hos OB.

Fodbold: Kidnapning af stjernespilleres familiemedlemmer er populært hos kriminelle verden over. Mandag blev brasilianeren Taisons mor taget til fange, og senere reddet af politiet. Ifølge Reuters er tre mænd og en kvinde siden blevet anholdt for at have tilbageholdt den 58-årige kvinde. Under VM spillede Nigerias anfører John Obi Mikel en kamp, mens hans far sad i fangenskab hos kriminelle.

Cykling: Voxmeter har for Ritzau spurgt 1.021 danskere om, hvordan det går for Jakob Fuglsang i Tour de France. 1,3 procenter mener, den 33-årige vinder, mens 16,4 procent forudser, at Fuglsang slutter i top-3. Lidt over 41 procent har svaret, at Fuglsang slutter blandt e fem bedste.

Fodbold: VM-turneringens ringest spillende hold, Panama, skal have ny træner. Colombianeren Hernán Darío Gómez har således valgt at fratræde efter de tre nederlag til Belgien, England og Tunesien.

Fodbold: Ifølge Marca er Chelseas belgiske målmand Thibaut Courtois på vej til Real Madrid. Sker det, mener Sky Sports at vide, at det er danske Kasper Schmeichel fra Leicester, London-klubben har i kikkerten som afløser.