FC Barcelona opgiver at få Eriksen i nettet

Fodbold: Christian Eriksen bliver i Tottenham i den kommende sæson. I hvert fald skriver den spanske avis Marca, at FC Barcelona har opgivet at købe den 26-årige danske VM-spiller. Ifølge avisen har FC Barcelona i flere omgange forsøgt at forhandle om Christian Eriksen, men Tottenham har ifølge avisen ikke villet sætte en pris på sin dansker.

Håndbold: Kvartfinalerne blev endestationen for begge danske hold ved VM i beachhåndbold. Både mændene og kvinderne tabte til de forsvarende verdensmestre, mændene til Kroatien og kvinderne til Spanien.

Fodbold: Nyindkøbte Jannik Vestergaard var for første gang med fra start og spillede hele kampen, og Pierre-Emilie Højbjerg var på banen i 1. halvleg, da Southampton med 2-0 besejrede franske Dijon i en træningskamp.

Fodbold: 19-årige Carl Lange har skrevet en treårig kontrakt med FC Helsingør, der sidste sæson rykkede ud af Superligaen. Carl Lange har scoret 11 mål i 43 kampe for HIK efter at have spillet ungdomsfodbold i FC København.

Motorsport: Efter en høring ved en domstol i London er formel 1-teamet Force India sat under administration. Holdet ejes af Vijay Mallya og har kørerne Sergio Perez og Esteban Ocon placeret som nummer 10 og 11 i VM-stillingen forud for weekendens ungarske grandprix i Budapest. Ifølge Reuters er årsagen blandt andet, at Sergio Perez har mere end 4 millioner dollar (ca. 25 mio. kr.) til gode for nogle af Force India-holdets sponsoraftaler. Desuden skulle motorleverandøren Mercedes også have penge til gode.

Fodbold: Efter knapt tre år på posten forlader colombianeren Juan Carlos Osorio jobbet som Mexicos landstræner efter VM-slutrunden, hvor Mexico for syvende gang i træk blev besejret i ottendedelsfinalen.

Fodbold: Sporting CL har klaget til Fifa, Det Internationale Fodboldforbund, fordi den portugisiske storklub mener, at Atlético Madrid brød reglerne, da den skrev kontrakt med den portugisiske VM-spiller Gelson Martins. »På grund af Atlético Madrids uacceptable opførsel i processen, hvor klubben har skrevet kontrakt med Gelson Martins, har bestyrelsen besluttet at klage til Fifa over både klub og spiller og anmode om sportslige sanktioner«, skriver Sporting SL. 23-årige Martins og otte andre spillere ophævede deres kontrakter med klubben efter en episode i maj, da 50 hætteklædte mænd brød ind på træningsanlægget og angreb flere spillere. Efterfølgende har Martins som transferfri indgået en femårig kontrakt med Atlético.

Cykling: Matti Breschel, der har vundet to VM-medaljer, er tiltænkt en rolle som mentor for de unge ryttere på Education First, der netop har forlænget kontrakten med den 34-årige dansker. »Han giver os en masse erfaring og er en meget intelligent rytter, der har en positiv attitude. Matti er virkelig god til at tage sig af de unge ryttere og vise dem, hvordan det fungerer i de professionelle rækker, så han er en god mentor. Han er ved at blive lidt gammel, men vi kan lide at have ham på holdet. Han har god indflydelse på de andre ryttere og skaber en god atmosfære«, siger holdets general manager, Jonathan Vaughters, til Ritzau.

Fodbold: Træner Henrik Pedersen havde alle sine tre danske spillere, Frederik Tingager, Jonas Thorsen og Malte Amundsen, med i startopstillingen, da Eintracht Braunschweig indledte sæsonen i 3. Bundesliga med at spille 1-1 mod Karlsruhe.