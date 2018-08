Lasse Norman vinder 1. etape af Danmark Rundt

Direkte sport i tv DR 1 12.10 Cykling: Danmark Rundt, 1. etape TV 2 Sport 04.00-14.00 Badminton: VM TV3+ 19.00 Fodbold: FCM-Astana TV3 Sport 19.00 Fodbold: Malmö FF-Cluj 22.35 & 00.30 Tennis: Citi Open (m) TV3 Max 21.00 Fodbold: Arsenal-Chelsea Eurosport 1 15.15 Cykling: Tour de Wallonie 01.45 Fodbold: MLS All Stars-Juventus Eurosport 2 20.45 Fodbold: Rosenborg-Celtic Vis mere

Cykling: PostNord Danmark Rundt blev onsdag indledt med en sejr til Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport). Den 26-årige dansker tog fusen på sprinterholdene på målstregen i Aalborg, da han angreb med 1,5 kilometer tilbage. Norman Hansen fik hurtigt slået et hul, og selv om han var tæt på at blive indhentet, så lykkedes han lige nøjagtig med at holde sprinterne bag sig. Danmark Rundt fortsætter torsdag med løbets kongeetape fra Viborg til Vejle. PostNord Danmark Rundt består af fem etaper og slutter søndag med opløb på Frederiksberg Allé i København.

Fodbold: Den portugisiske storklub Sporting kræver en kompensation på mere end 1,3 milliarder kroner, efter at tre profiler har forladt klubben. Det skriver BBC. Målmand Rui Patrício og kantspillerne Gelson Martins og Daniel Podence valgte alle at annullere deres kontrakter med Sporting, efter at voldelige fans i maj invaderede holdets træning.

Patricio har efterfølgende indgået en aftale med de engelske Premier League-oprykkere fra Wolverhampton, hvilket nu får Sporting til at kræve en kompensation på 425 millioner kroner. Gelson Martins er kommet på kontrakt i Atlético Madrid i Spanien, og her vil den portugisiske klub have 745 millioner kroner. Daniel Podence, der er flyttet til græske Olympiakos, var ifølge Sporting mellem 200 og 300 millioner kroner værd. Sporting har ifølge BBC indrapporteret de tre spillere og deres nye klubber til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). I alt ni spillere forlod Lissabon-klubben efter episoden med de omkring 50 hætteklædte fans, der angreb spillerne og vandaliserede omklædningsrummet i forbindelse med en træning.

Fodbold: Jesper Lange skal i fremtiden være spillende, assisterende træner for Ringkøbing IF i 2. division. Den 32-årige angriber har tidligere scoret mål for Esbjerg og AGF i Superligaen. Indtil for nylig har han været på kontrakt i Helsingborg i den bedste svenske fodboldrække. Lange har planer om at få taget sin trænerlicens og vil samtidig have et arbejde ved siden af fodbolden.

Tennis: I sin første kamp siden Wimbledon-finalen i midten af juli tabte Serena Williams natten til onsdag med 1-6, 0-6 til briten Johanna Konta. Det er første gang i sin professionelle karriere, at 36-årige Serena Williams kun vinder et enkelt parti i en betydende tenniskamp. Tilbage i 2014 spillede hun sin hidtil mest partifattige kamp, da hun tabte 0-6, 2-6 til Simona Halep.

Johanna Konta skulle kun bruge 52 minutter på at forværre den statistik, før Serena Williams var sendt ud af turneringen, der fungerer som en af flere opvarmningsturneringer til US Open i slutningen af august. Den rutinerede amerikaner vandt ellers kampens første parti, men tabte siden de efterfølgende 12 partier. Ifølge nyhedsbureauet AP lignede Serena Williams langt fra sig selv. Hun lavede sjuskede dobbeltfejl, sendte bolden umotiveret i nettet eller ud af banen, ligesom hun missede flere oplagte returneringer. I den korte kamp nåede den 23-foldige grand slam-vinder at lave 25 uprovokerede fejl.

Cykling: 21-årige Mikkel Frølich Honoré skifter det danske kontinentalhold Team Waoo ud med World Tour-holdet Quick-Step, hvor han skal køre som lærling i resten af 2018-sæsonen.

Cykling: Talentet Jonas Vingegaard skal i fremtiden køre for LottoNL-Jumbo. Den 21-årige dansker har indgået en toårig aftale med det hollandske World Tour-hold.

Cykling: 22-årige Jonas Gregaard Wilsly får frem til nytår mulighed for at teste evnerne af som lærling hos World Tour-holdet Astana. Jonas Gregaard Wilsly har de seneste sæsoner kørt for det danske kontinentalhold Riwal-Ceramicspeed.

Håndbold: Randers HH, der i sidste sæson var tæt på at rykke op i 888 Ligaen, afholdt tirsdag aften ekstraordinær generalforsamling. Her lykkedes det at sikre økonomisk opbakning til at drive klubben videre i den næstbedste række. »Konklusionen er, at Randers HH er reddet«, siger klubbens afgående bestyrelsesformand, Brian Knudsen, til Randers Amtsavis.

Fodbold: Superliganedrykkeren Lyngby har ophævet kontrakten med den svenske midtbanespiller Mohammed Saeid to år før tid. Den 27-årige svensker kom til Lyngby i vinterpausen og var i foråret med til at spille holdet ned i 1. division. Det blev dog kun til seks kampe for Saeid i Lyngby-trøjen, og derfor har klubledelsen ønsket at få ophævet samarbejdet.

Fodbold: Helt som ventet spillede Dinamo Zagreb sig tirsdag aften videre fra anden kvalifikationsrunde i Champions League. Den kroatiske fodboldklub er efter en samlet sejr på 7-2 over israelske Hapoel Beer Sheva klar til at møde enten danske FC Midtjylland eller FC Astana fra Kasakhstan i tredje kvalifikationsrunde. De to hold mødes onsdag aften i Herning, hvor FC Astana har en 2-1-føring med fra den første kamp på hjemmebane. Tirsdagens kamp mellem Hapoel Beer Sheva og Dinamo Zagreb endte 2-2 på førstnævntes hjemmebane.