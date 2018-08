Vi er hverken spritstive eller luddovne: Det der sejlsport er bare en underlig størrelse Sent i aftes blev en dansk OL-kvalifikation udsat af en beslutning om alligevel at gennemføre to sejladser. De nu er udsat, fordi det blæser.

Ind i mellem modtager vi på Politikens sportsredaktion reaktioner fra rasende læsere, der spørger om vi er spritstive, luddovne, analfabeter eller bare inkompetente.

Spørgsmålet kunne såmænd være relevant nok i dag efter endnu er kaotisk dag ved verdensmesterskaberne i sejlsport – hvor der trods en både ædruelig og ihærdig indsats kom til at stå noget forkert i den trykte udgave af avisen. Ikke bare i Politiken, men i stort set alle andre medier.

Sejlerne er herlige

Lad det være fastslået med det samme: Sejlsport er en gave at skrive om, selv for en landkrabbe for hvem luv, lænseben, styrbord halse, foiling og sværdkister er sort snak.

Bortset fra en gang hvert andet år, i forbindelse med OL og det særdeles velfungerende VM, der samler alle de ti olympiske klasser, lever de vejrbidte sejlere i deres egen saltvandsboble, langt fra mediernes opmærksomhed, der til gengæld er ekstremt massiv i disse dage på Aarhusbugten og de tre havneområder på Aarhus Ø.

Sådan er og har vilkårene altid været, selv om sejlsporten er den idrætsgren, der gennem tiderne har genereret flest olympiske medaljer til Danmark.

De herlige sejlere er tilgængelige, åbne og gode til at give levende beskrivelser af oplevelserne til havs, som i de fleste tilfælde foregår med dommere og trænere i vuggende både og svævende måger som de eneste tilskuere, når sejladserne ikke lige afvikles på en bane med tv-dækning eller undtagelsesvist tæt på land.

Men sejlsport er også stabelvis af dokumenter, paragraffer og regler, der kan være så indviklede, at selv sportens allermest rutinerede har svært ved at finde hoved og hale i de mange forskellige procedurer.

Det skabte flere absurde episoder i den danske VM-lejr i løbet af en kaotisk torsdag, hvor stort set alle danskerne var i aktion med meget forskelligt udbytte.

OL-kvalifikation blev aflyst

På havnen blev 49er-sejlerne Mads Emil Lübeck og Nikolaj Hoffmann Buhl klappet på i ryggen, krammet og lykønsket med, at de havde sikret både en plads i medal race og Danmark en af de otte nationspladser til OL, der i deres klasse skulle uddeles ved dette VM.

Det ændrede sig imidlertid mange timer senere, da arrangørerne meddelte, at den planlagte hviledag var inddraget, og der alligevel skal gennemføres yderligere to sejladser i 49ernes guldfelt. Fire sejladser er ellers ifølge regulativerne nok til at kåre de ti finalister, men race comittee havde imødekommet sejlernes ønske fra tidligere ved stævnet om at sejle mest muligt.

Så de må på den igen i dag – og Danmarks OL-kvalifikation er alligevel ikke sikret i første omgang.

En sms ændrede Rindoms muligheder

Omvendt var der i går, længe efter hun havde forladt havnen, gode nyheder til Anne Marie Rindom, der havde udtrykt sine dybe skuffelse til stort set alle danske medier over, at hun i den sidste sejlads var røget fra første- til fjerdepladsen og var stort set uden chance for VM-medalje.

Anne Marie Rindom sad og spiste, da hun fik en sms fra sportschef Thomas Jacobsen om, at hun nu lå nummer tre. Amerikaneren Paige Railey havde slet ikke gennemført den ene af dagens sejladser, og hendes diskvalifikation sendte Rindom tilbage i medaljerækken på en tredjeplads inden det medal race, der er programsat til i dag.

Men dagens sejladser er indtil videre udsat, fordi det efter flere dage med ustabilt og for lidt vind nu blæser FOR meget.

Og sådan er det altså bare med sejlsport. Man ved aldrig helt, hvad der sker, men det er også et af de få steder, hvor man glæder sig over, at arrangementet sejler...