Afvist protest sikrer Danmark den femte OL-billet på glad VM-dag VM i Aarhus har sikret dansk OL-deltagelse i 49er, 49exFX, laser radial, nacra17 og kvindernes RS:X.

Mens en storsmilende Anne Marie Rindom turnerede fra champagneflaske til champagneflaske på havneområdet med sin bronzemedalje om halsen, var der anderledes alvorlige miner andre steder i den danske lejr.

Det endte dog i fryd og gammen, da en italiensk protest mod opkomlingene Mads Emil Lübeck og Nikolaj Hoffmann Buhl blev afvist, så Danmark også var sikret de femte af de OL-nationspladser, Danmark har fået som udbytte af det storslåede VM-arrangement i Aarhus.

Efter at Anne Marie Rindom havde vundet bronze i laser radial, lykkedes det brætsejleren Lærke Buhl-Hansen med en 14.-plads i RS:X og Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck med plads i medal race i nacra 17 at sikre nogle af henholdsvis 11 og 8 OL-nationspladser i deres respektive klasser.

OL-billetten sikret med 1 point

Dermed havde to brødre inden for ganske kort tid sikret dansk OL-kvalifikation, idet Lübeck/Buhl godt nok var sejlet ud af medal race med ét points margin, men 11.-pladsen indebar en fin trøstepræmie i kraft af den sidste af de 8 OL-pladser i 49er.

Italienerne Uberto Crivelli Visconti og Gianmarco Togni, der var sluttet på 12.-pladsen 1 point efter danskerne, havde imidlertid følt sig generet af danskerne i den første af dagens to sejladser og havde nedlagt protest mod danskernes 7.-plads.

Den blev efter en høring sent på aftenen afvist, så den danske 11.-plads og dermed OL-kvalifikation stod ved magt, fordi der er syv forskellige nationer i medal race og Danmark dermed får den ottende. Den skal der som i alle andre klasser sejles om i en intern danske udtagelsesserie i 2019 og starten af 2020.

To medaljechancer tilbage

Lørdag har dansk sejlsports andre OL-bronzevindere fra Rio, Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, chancen for at sikre endnu en dag med medalje, hvis de i medal race kan forbedre deres samlede fjerdeplads i 49erFX, og der er endnu en dansk medaljechance søndag, når det er Cenholt og Lübeck, der som nummer fire skal ud i et superspændende medal race, hvor der er 6 point mellem de fire bedste.

Cenholt og Lübeck var gennem endnu en omskiftelig dag med placeringerne 5-19-5, der efter dagens første sejlads gav dem den samlede føring, men det endte altså med en samlet 4.-plads.

»OL-kvalifikationen var det første mål, så det er dejligt at kunne sætte et flueben der, men vi har sejlet så godt et stævne, at det ikke har fyldt så meget i vores bevidsthed. Selvfølgelig skal vi nu ud og kæmpe for en medalje, men vores udgangspunkt er, at vi nu er uden for medaljerækken, så vi har ikke noget at tabe. Vi kan blive alt mellem 1 og 7, men det er under alle omstændighederne en forbedring af 8.-pladsen sidste år«, sagde Lin Ea Cenholt om dagens oplevelser.