Kæmpe antiklimaks: Manglende vind aflyser sejladsen, der skulle give dansk VM-medalje Efter to finaler døde vinden i Aarhus, så VM sluttede, inden nacra 17 fik sejlet deres medal race.

Flere tusinde tilskuere stod klar under paraplyerne på molen på Aarhus Ø og ventede tålmodigt. Og forgæves.

Efter begge RS:X-klasserne havde afviklet deres medal race med hollandske verdensmestre, døde vinden ude på Aarhusbugten, hvor de ti nacra 17-katamaraner var sejlet ud for at afgøre fordelingen af VM-medaljerne.

Men det eneste, der kom oppefra, var lidt spredt støvregn. Ingen vind, og da klokken var 16.25 var fristen for at kunne sætte sejladsen i gang overskredet.

Et trut i hornet afsluttede VM

Et trut i et horn signalerede aflysning, hvilket dybest set kun skabte begejstring ombord på den italienske båd, hvor Ruggero Tita og Caterina Banti pludselig var verdensmestre.

De australske søskende Nathan og Haylee Outteridge samt de argentinske OL-guldvindere, 56-årige Santiago Lange og Cecilia Saroli, fik i det mindst en trøstepræmie i kraft af sølv og bronze, mens de allerstørste tabere var Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der ikke fik chancen for at forbedre deres fjerdeplads.

»Det er en del af sejlsport, men det er den mest fesne del«, konstaterede Christian Peter Lübeck overfor DR Sporten i minutter efter det store antiklimaks.

»Vi fryser og er frustrerede, fordi vi er så tæt på og må nøjes med en 4.-plads«, sagde skipper Cenholt.

Christian Peter Lübeck havde i skuffelsens øjeblik overskud til at fokusere på det positive ved VM-stævnet.

»Vi har haft et godt stævne, hvor vi har bevist, at vi kan sejle op med de bedste. Det må vi tage med os videre«, sagde 'CP', der desuden kan glæde sig over, at Danmarks i nacra 17 har sikret en af fem nationspladser til OL.

Udsigt til stort dansk OL-kapløb

Dem skal der frem mod OL i Tokyo i 2020 sejles om i en intern dansk kvalifikationsserie, typisk ved VM i 2019 og 2020 samt yderligere ét stævne.

Med deres nuværende niveau er Cenholt/Lübeck naturligvis store favoritter i at sikre sig OL-deltagelsen i en klasse, hvor de øvrige danske VM-deltagere har opnået placeringerne 28, 34, 49, 65 og 68 blandt de 68 deltagere.

Derimod er der lagt op til et superspændende dansk kapløb i både 49er og 49erFX, hvor Danmark i begge klasser har i hvert fald tre mandskaber med olympiske ambitioner.