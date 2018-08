Smukt svingende Olesen avancerer og øjner en sejrschance

Golf: »Jeg rammer bolden smukt og svinger godt. Kan jeg fortsætte sådan, har jeg en chance på søndag«, sagde Thorbjørn Olesen efter sin anden runde i Nordea Masters i Göteborg. Efter blandt andet fire birdies i træk brugte Olesen 66 slag og avancerede til en 8.-plads, som han deler med blandt andre Søren Kjeldsen i 6 slag under par, 5 efter den britiske førerduo, Scott Jamieson og Paul Waring. 66 slag brugte også Jeff Winther, der med 3 huller tilbage lå lige uden for cutgrænsen, men en afslutning med birdie, birdie, eagle sendte Winther op på en delt 34.-plads efter en kulørt runde med en eagle, otte birdies, to bogeys og to dobbeltbogeys. Lucas Bjerregaard trak sig efter første runde fra turneringen, hvor Anders Hansen, Thomas Bjørn og Lasse Jensen ikke klarede cuttet.

Håndbold: Efter fem sejre i træk tabte Danmarks mandlige U18-landshold i semifinalen ved EM i Kroatien. Sverige vandt 31-20.

Fodbold: Real Madrid har klaget til Fifa, Det Internationale Fodboldforbund, over Inter, fordi den italienske klub har rettet henvendelse til kroaten Luka Modric, der i onsdags i Super Cup-kampen mod Atletico Madrid spillede sin første kamp for Real Madrid efter VM-slutrunden.

Fodbold: Michael Laudrup gør comeback som ekspert på dansk tv, når TV3 Sport i den kommende sæson viser kampe fra Champions League og Premier League.

Tennis: Serena Williams tabte i juli i San José til briten Johanna Konta 6-1, 6-0 i det, der angiveligt var karrierens største og hurtigste nederlag (53 minutter). De klare cifre har dog en forklaring. Williams var følelsesmæssigt ude af balance. Det forklarer hun til Time Magazine. Kort inden opgøret havde hun nemlig fået at vide, at den mand, der i 2003 dræbte hendes halvsøster, var på fri fod igen. »Jeg kunne ikke få det ud af mit hoved«, siger Williams. Gerningsmanden blev i 2006 idømt 15 års fængsel, men afsonede altså kun 12 år. »Uanset hvad, så får jeg ikke min søster tilbage på grund af god opførsel«, lyder det fra Wimbledon-mesteren.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Tennis: W&S Open (k) 01.00 Tennis: W&S Open (k) TV3 Sport 11.00 Dart: Brisbane Masters 19.00 Tennis: W&S Open (m) 01.00 Tennis: W&S Open (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Birmingham-Swansea Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 19.15 Fodbold: U20-VM (k) 21.30 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 15.45 Fodbold: U20-VM (k) 19.00 Fodbold: SønderjyskE-Vendsyssel

Golf: Efter en forrygende sæson med to sejre og tre andenpladser fører Joachim B. Hansen pengelisten på Challenge Tour, men han holder fri i denne uge, hvor en anden dansker er på en delt førstepladsen halvvejs gennem Northern Ireland Open. Efter to runder i 66 slag deler Mark Flindt Haastrup i 10 slag under par føringen med nordireren Cormac Sharvin og franskmanden.

Fodbold: Manchester Citys store kreative igangsætter Kevin de Bruyne skal holde tre måneders pause. De engelske mestre meddeler, at den belgiske midtbanemand under træning i onsdags beskadigede et ledbånd i det ene knæ.

Fodbold: Atlético Madrid har fået en bøde på ca. 300.000 kroner af Fifa. Det sker, efter at Atlético har forbrudt sig mod en regel i transferregulativerne, der forbyder tredjeparter at have delejerskab på spillere eller direkte indflydelse på handler.

Cykling: Tour de France-vinderen Geraint Thomas hyldes fortsat hjemme i Wales. Senest har den 32-årige fået opkaldt en cykelbane efter sig. Velodromen i Newport hedder nu Geraint Thomas National Velodrome of Wales, beretter BBC. Geraint Thomas har tidligere i karrieren vundet flere gange OL- og VM-guld i banesportens holdforfølgelse.

Fodbold: Paulo Bento, der er tidligere landstræner i Portugal, er manden, der skal føre Sydkorea til VM i Qatar i 2022. Portugiseren har således underskrevet en fire år lang landstrænerkontrakt.

Fodbold: Tidligere superligamålmand Lasse Heinze er hyret som målmandstræner i FC Midtjylland.

Fodbold: Mathias ’Zanka’ Jørgensen er plaget af en muskelskade og er derfor ikke med søndag for Huddersfield mod Manchester City.

Fodbold: De to danske repræsentanter i kvindernes Champions League skal begge til Italien i 1/16-finalerne. Fortuna Hjørrings skal møde Fiorentina, mens Brøndby skal op mod Juventus.

Fodbold: Klublegenden Claudio Marchisio, der har været klubmedlem i Juventus i 25 år, er efter gensidig aftale med storklubben blevet fritstillet. 389 kampe nåede midtbanemanden for Juventus.

Fodbold: Målmandstræner på landsholdet og i Brøndby, Lars Høgh, drosler ned for aktiviteterne på ubestemt tid. Den 59-årige har fået konstateret kræft og skal sammen med familien nu fokusere på at blive rask igen.

Fodbold: Den franske traditionsklub Girondins de Bordeaux og cheftræner Gustavo Poyet er kommet på kant. I hvert fald er træneren fra Uruguay blev suspenderet i en uge. Det sker, efter at Poyet har kritiseret ledelsen for at have solgt angriberen Gaetan Laborde, inden en erstatning var blevet fundet. Ifølge AP overvejer klubben at fyre Poyet, der kom til landsholdsspiller Lukas Leragers klub i januar.