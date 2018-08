9,88 og 19,65: 21-årig går til angreb på Usain Bolts rekorder Amerikaneren Noah Lyles, der er verdens hurtigste på både 100 og 200 meter i år, drømmer stort.

»I min karriere har jeg set rekorder komme og gå. De er altid blevet brudt, men hvis man vil være lige så stor som mig, så skal man arbejde meget, meget hårdt. Derfor tror jeg også, at mine rekorder vil stå til evig tid«.

Det nu pensionerede sprintikon Usain Bolt var klar i mælet, da han i 2014 under et besøg i Indien blev bedt om at forholde sig til udløbsdatoen på sine verdensrekorder på 100 og 200 meter.

Ingen i atletikmiljøet har da heller ikke for alvor skænket det en tanke at prøve at trykke fantomtiderne på 9,58 og 19,19 sekunder fra VM i Berlin i 2009 længere ned. For de fleste har – som Usain Bolt – ment, at det næppe kan lade sig gøre.

Men en 21-årig amerikansk komet har nu meldt sig som ny førsteudfordrer til den 31-årige jamaicaners bedrifter og tider. Navnet er Noah Lyles.

FAKTA Verdens hurtigste 9,58 Usain Bolt, Jamaica (2009) 9,69 Tyson Gay, USA (2009) 9,69 Yohan Blake, Jamaica (2012) 9,72 Asafa Powell, Jamaica (2008) 9,74 Justin Gatlin, USA (2015) 30 er noteret for tider under 9,88 sek.

Opkomlingen fra Florida gjorde for alvor opmærksom på sig selv for første gang i 2017, da han kom under 20 sekunder på 200 meter. Da han så stadfæstede sin hurtighed med det amerikanske mesterskab på 100 meter i 9,88 sekunder (personlig rekord) i juni og måneden efter i Monaco med 19,65 sekunder løb sig ind som verdens 8.-hurtigste på 200 meter nogensinde, var ingen længere i tvivl om, at Lyles talent var ekstraordinært.

Jeg vil overskride grænserne for, hvad der er muligt i denne sport

Nu siger Noah Lyles, der med sine 1,80 meter og beskedne 70 kilo egentlig slet ikke ligner verdens hurtigste mand anno 2018, at et af den endnu korte karrieres mål er at skære et par tiendedele af Usain Bolts 9 år gamle rekorder.

»Jeg tror, at jeg kan løbe på 9,41 sekunder. Hvornår det sker, det ved jeg ikke, men jeg vil gøre mit bedste for, at det sker«, siger den optimistiske Noah Lyles ifølge The Guardian.

»Jeg vil overskride grænserne for, hvad der er muligt i denne sport. Atletik er der ikke fokus på i USA, før der er OL, og det vil jeg lave om på«, lyder det fra Lyles, der kan underbygge sine drømme med, at han med sin alder på 21 år og 1 måned er marginalt hurtigere, end Usain Bolt var i den tilsvarende alder.

Nr. 3 i 9,98 sekunder

Lørdag fik den udadvendte Noah Lyles store drømme dog et lille skud for boven, da den prestigefyldte Diamond League-serie gæstede Birmingham i England. Her var der endnu ikke samme vægt bag handlingen, som der er bag ordene. Noah Lyles fik ikke den bedste start i det stærke felt, men fik skruet op for tempoet og løb sig ind som nummer 3 i 9,98 sekunder.

Lyles 22-årige landsmand Christian Coleman sejrede efter målfoto i 9,94 foran den ligeledes 22-årige britiske EM-sølvvinder Reece Prescod. De er også en del af en ny spintergeneration, der skal kæmpe om arven efter Bolt.