Piskesmæld holder Rasmus Falk ude af FCK-storkamp

Direkte sport i tv DR 3 17.25 Para-atletik: EM TV 2 Sport 18.00 Tennis: Connecticut Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-RB Salzburg TV3 Sport 20.45 Fodbold: Swansea-Leeds

Fodbold: Midtbanespilleren Rasmus Falk er en af de FCK'ere, der har indledt sæsonen bedst, men nu må den danske storklub undvære ham i en af sæsonens vigtigste kampe. Falk døjer stadigvæk med efterveerne af det piskesmæld, som han pådrog sig for halvanden uge siden i en hjemmekamp mod Brøndby og kommer ikke med mod Atalanta i Europa League-playoffkampen torsdag.

Fodbold: FC Midtjylland har udlejet endnu en spiller. Denne gang er det forsvarsspilleren Kristian Riis. Den 21-årige spiller sæsonen færdig i Superligaen for Esbjerg. Kristian Riis var i sidste sæson udlejet til Vendsyssel, som han var med til at spille op i Superligaen. FCM har i forvejen 13 andre spillere udlejet til klubber i Danmark, Finland, Island, USA, England, Holland og Norge.

Fodbold: Randers FC ligger nr. 5 i Superligaen, og i bestræbelserne på at blive i den sjovere ende af tabellen har klubben tirsdag hentet en angrebsforstærkning. Den 24-årige østriger Marvin Egho er således ny mand i klubben. Han har fået en treårig kontrakt med Randers, meddeler superligaklubben. Egho er købt fri af den slovakiske klub Spartak Trnava, der har deltaget i Champions League-kvalifikationen tidligere på sommeren.

Fodbold: En af den skotske klub Celtics mest prominente tilhængere er gået i forsvar for sin klub, efter at en radiovært i sidste uge svinede Glasgow-mandskabet, træner Brendan Rodgers og skotsk fodbold generelt til som følge af et nederlag i Champions League-kvalifikationen til AEK Athen. Rocksangeren Rod Stewart er blevet 73 år, men kærligheden til Celtic er i den grad intakt. Til værten på programmet TalkSport, Ian Abrahams, skriver Rod Stewart blandt andet, at det ikke nytter noget at sammenligne den skotske liga og de skotske klubber med de engelske. »Det er muligt, at Celtic aldrig vinder Champions League, men giv os de samme penge, som Manchester City har, og så skal vi gøre et mere end hæderligt forsøg«, lyder det fra Rod ’The Mod’, der i kampens hede så lige havde glemt, at Celtic i 1967 - som det første britiske hold overhovedet – triumferede i europæisk klubfodbolds mest prestigefyldte turnering.

Fodbold: Den tidligere atletikstjerne Usain Bolt drømmer om en karriere som professionel fodboldspiller, og tirsdag indledte fænomenet sit forsøg på at tilspille sig en kontrakt i Australien hos Central Coast Mariners. Under den efterfølgende pressekonference gav Bolt udtryk for, at det havde været yderst hårdt at komme igennem den cirka 45 minutter lange træning. »Det er ligesom i atletik. Den første træning i sæsonen er altid den hårdeste. Man skal finde ud af, hvor meget træning man kan holde til, men indtil videre har jeg en god fornemmelse«, siger Usain Bolt.

Parasport: Christoffer Vienberg har i tre måneder været indehaver af verdensrekorden i 5.000-meterløb for personer med spastiske lammelser (T37-klassen) – men har ikke selv vidst det. Det skyldes en tastefejl hos Den Internationale Paralympiske Komité, oplyser Parasport Danmark. »Det er rigtig fedt. Løbet i Italien var egentlig bare ment som et træningsløb, og det var derfor ikke et løb, hvor jeg gav mig 100 procent«, siger Christoffer Vienberg. Verdensrekorden lyder på 16.18,94 minutter. Torsdag deltager Christoffer Vienberg ved EM på 1.500 meter.

Fodbold: Liverpools egyptiske superstjerne Mohamed Salah får på puklen efter mandagens 2-0-sejr i London mod Crystal Palace. Mohamed Salah beskyldes fra flere fronter for at have leveret skuespil, da Liverpool fik tilkendt et straffespark kort før pausen.

Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix Der var kontakt mellem Sakho og Salah.

»Jeg har været i fodbold i lang tid. Hvis det var et straffespark, så har spillet ændret sig til ukendelighed«, siger Crystal Palace-manager Roy Hodgson. »Det er et teatralsk fald, som vi har set fra mange spillere«, lød det fra den tidligere Manchester United-anfører Gary Neville på tv-stationen Sky Sports.

Var de straffespark? Døm selv!

To all of you blind bats. Salah was clearly clipped,TWICE ! When first didn’t succeed, #Sakho tried again ( No where near the ball ). Then #Salah gave up on staying up he landed on his toes off balanced. If that’s not a punishable foul I don’t know what is! #ynwa #CRYLIV #lfc pic.twitter.com/VaZZarNxG9 — Karim AndA Backpack (@KarimDinoulis) 21. august 2018

Fodbold: Er Liverpool så titelfavoritter eller i det mindste førsteudfordrer til Manchester City i denne sæson, ville de engelske reportere vide efter Liverpools anden sejr på stribe? »Jeg er ligeglad. Det er for tidligt at konkludere noget efter bare to kampe. I kan diskutere alt det i vil, men gør det uden mig«, var kommentaren fra Liverpool-manager Jürgen Klopp, der i øvrigt heller ikke havde nogen holdning til, om straffesparket til Mo Salah var korrekte dømt. »Jeg så ikke situationen«.

Svømning: Ved Asian Games i Jakarta i Indonesien har den kinesiske kvinde Liu Xiang sat verdensrekord i 50 meter ryg. Med 26,98 sekunder blev hun den første kvinde under 27 sekunder. Den tidligere rekord tilhørte landsmanden Zhao Jing, der svømmede 27,06 ved VM I Rom i 2009. Før Asian Games var guldvinderens personlige rekord 27,40.

Cykling: Det genopståede etapeløb Deutschland Tour, der indledes på torsdag, er blevet lidt af et tilløbsstykke. Ud over Tour de France-vinder Geraint Thomas (Sky) er også den hollandske Tour 2’er Tom Dumoulin (Sunweb) og franskmanden Romain Bardet (AG2R) til start. Deutschland Tour blev sat i bero efter 2008-udgaven, da de store tyske tv-stationer i kølvandet på en stribe dopingsager valgte at indstille samtlige transmissioner fra professionel cykling på ubestemt tid. I 2016 indgik det tyske cykelforbund BDR en langvarig aftale med ASO-organisationen, der også står bag Tour de France, en stribe forårsklassikere samt Vuelta a Espana. 2018-udgaven byder på 4 etaper. Videren findes på målstregen i Stuttgart søndag.

Fodbold: Trods den elendige tyske VM-præstation boomer Bundesligaen fortsat. De 18 klubber i den bedste tyske række melder med en total på ca. 435.000 om endnu flere solgte sæsonkort end i sidste sæson. Dortmund er med 55.500 sæsonkortholdere topscorer foran Schalke (43.935) og Bayern München (38.000). Både Bayern München og Wolfsburg har solgt sæsonkort til ståpladser til deres 17 hjemmekampe til lige omkring 1.000 kroner, skriver SiD.