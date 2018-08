Europa League: Bendtner, Nielsen og Mortensen scorer i norske sejre 13 danskere var i aktion for deres udenlandske klubber og flere er tæt på gruppespillet.

Når der er returkampe om en uge, har FC Midtjylland og FC København gode muligheder for at spille sig videre gennem den sidste hurdle i playoffrunden til Europa League.

Men uanset om det skulle kikse for de to danske klubber, er der mulighed for masser af danske spillere i gruppespillet.

Helt usædvanligt var der danskere hos alle tre modstandere, da de tre danske klubber spillede udekampe, og ikke færre end 13 danske spillere var torsdag aften i aktion for deres udenlandske klubber i Europa League.

Syv danskere på tre skandinaviske hold

Mens Brøndby endnu en gang kun havde én dansker i startopstillingen i 5-2-nederlaget ude mod Genk med Joakim Mæhle, var der tre danskere med hos Malmö FF og to danskere hos både Sarpsborg 08 og Rosenborg.

De norske klubber leverede også tre danskermål, da både Matti Lund Nielsen og Patrick Mortensen scorede på straffespark for Sarpsborg 08 i 3-1-sejren over israelske Maccabi Tel Aviv.

Foto: Audun Braastad/AP Tre af de fire mål i Sarpsborg blev scoret på straffespark. Maccabi Tel Avis reducerede til 2-1 ved islændingen Vidar Kjartansson.

Det første straffespark blev begået mod Patrick Mortensen, da den tidligere Lyngbyangriber blev sparket i hovedet. Mikkel Agger sad på bænken i hele kampen for Sarpsborg, der ikke havde Ronnie Schwartz i truppen.

Nicklas Bendtner fik scoret sit tredje europæiske mål i denne sæson, da Rosenborg med også Mike Jensen i hele kampen vandt 3-1 over makedonske Shkêndija.

Bendtner scorede til 2-0 på hovedstød efter Issam Jebali med et fremragende lob på Bendtners oplæg havde scoret til 1-0 få dage efter tuneserens skifte fra Elfsborg debuterede for Rosenborg - og scorede.

Malmö FF var på sejrskurs mod FC Midtjylland med Lasse Nielsen, Anders Christiansen og Søren Rieks i startopstillingen, men de danske mestre fik vendt 2-0 til 2-2 mod de svenske mestre.

Norsk sensation blev afværget

Foto: Dmitri Lovetsky/AP Foran 1-0 i Rusland var Christoffer Remmer (tv.) med Molde på vej mod en sensation, men Zenit St. Petersborg kom stærkt til sidst.

Norske Molde med eks-FCK'eren Christoffer Remmer i midterforsvaret var på vej mod et godt resultat på udebane med en 1-0-føring, der holdt indtil 20 minutter før tid. Så leverede Zenit St. Petersborg endnu et comeback i turneringen og vandt kampen 3-1 med Artem Dzyuba som første målscorer.

Den russiske VM-angriber spillede med tre mål også en hovedrolle, da Zenit i sidste runde leverede en vanvittige præstation ved med ti spillere at vinde 8-1 efter forlænget spilletid, efter hviderussiske Dinamo Minsk havde vundet 4-0 i den omvendte kamp.

Sejr var der også til Martin Hansen, der for anden gang siden skiftet fra Heerenveen passede målet for schweiziske FC Basel, der vandt 3-2 over Apollon Limassol fra Cypern.

Foto: Georgios Kefalas/AP Martin Hansen i aktion for FC Basel mod Apollon Limassol.

Andreas Cornelius fik de sidste 10 minutter, da Atalanta forgæves forsøgte at nedbryde FC Københavns defensiv, der sikrede 0-0.

Også Yussuf Poulsen startede på bænken, men kom ind efter 72 minutter, da RB Leipzig fik 0-0 med hjem fra Ukraine, hvor modstanderen var Zorya Luhansk.

Lukas Lerager fik også 0-0 på udebane efter at have spillet hele kampen for Bordeaux, der var i Belgien for at møde Gent.

Ingen plads til Kjær og Lindegaard

Sevilla var uden Simon Kjær i truppen, da udekampen mod tjekkiske Sigma Olomouc blev vundet 1-0 på Pablo Sarabias mål efter 84 minutter.

Anders Lindegaard fik sin debut for Burnley tidligere i Europa League-kvalifikationen, men den 34-årige danske målmand var helt ude af truppen, da Burnley i Grækenland tabte 2-1 til Olympiacos.