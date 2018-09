Fifa har Kasper Schmeichel blandt tre nominerede som verdens bedste målmand

Direkte sport i tv TV3 Sport 20.30 Speedway: Premiership Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 17.00 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open

Fodbold: Kasper Schmeichel er blandt de tre nominerede til Fifa-prisen som årets bedste målmand i international fodbold. Leicesters danske VM-målmand er nomineret sammen med Tottenhams franske verdensmester, Hugo Lloris, og og Real Madrids belgiske landsholdsmålmand, Thibaut Courtois. Det Internationale Fodboldforbund har til gengæld for første gang siden 2006 ikke argentineren Lionel Messi (FC Barcelona) med på den liste på tre spillere, der er kandidater til Fifa Best. Til prisen, som først hed Fifa World Player of The Year og siden fusionerede med Ballon d’Or, består kandidatfeltet af Luka Modric (Real Madrid/Kroatien), Mohamed Salah (Liverpool/Egypten) og Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal). Cristiano Ronaldo vandt Fifa Best i 2016 og 2017 foran Messi.

Fodbold: En anden Ronaldo, der tidligere også er blevet hædret af Fifa, er tilbage i spansk fodbold. Her har 'gamle' Ronaldo, som den brasilianske verdensmester og VM-topscorer fra 2002 med efternavnet Luís Nazário de Lima også kaldes, overtaget aktiemajoriteten i Real Valladolid for små 30 millioner euro, ca. 225 millioner kroner. Real Valladolid har endnu den første scoring til gode i denne sæsons La Liga, men har skrabet 2 point sammen via to gange 0-0 - senest med 0-0 ude mod Getafe i fredags.

Svømning: Madisyn Cox har fået nedsat sin 2-års dopingkarantæne til seks måneder og kan derfor igen begynde at konkurrere. Cox var ved VM i 2017 med til at vinde 4x200 meter fri med USA og bronze i 200 meter medley. I februar afleverede hun under træning i Austin, Texas en positiv dopingprøve indeholdende trimezazidine, men sportens øverste domstol, Court of Arbitration of Sport, Cas, har vurderet, at amerikaneren uden intentioner om at snyde havde indtaget et forurenet vitamintilskud.

Kano&kajak: Med 4 sejre ved den forgangne weekendens danske mesterskaber i Holstebro har Rene Holten Poulsen sat rekord som den mest vindende ved DM nogen sinde. Rene Holten Poulsen har vundet i alt 78 DM-guldmedaljer fordelt på 59 DIF- og 19 forbundsmesterskaber, og da de 32 er vundet i enerkajak, overhaler han sin tidligere landstræner Thor Nielsen, der vandt 31.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Alexander Zorniger er klar i sin udmelding om konflikten i dansk fodbold.

Alexander Zorniger er klar i sin udmelding om konflikten i dansk fodbold. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fodbold: Brøndbys tyske cheftræner, Alexander Zorniger, skyder på de danske landsholdsspillere og deres repræsentanter i Spillerforeningen i den verserende landsholdskonflikt. »At spille for dit land er det største, du kan. Uanset om det er for Tyskland eller Danmark. Det kan ikke handle om penge, for spillerne vælter sig i penge til op over begge ører i forhold til normale personer«, siger Zorniger ifølge Ritzau. »Hvis man følger nogle andre, som har andre interesser end at spille for Danmark, så følger man helt sikkert de forkerte personer«, siger Brøndby-træneren med henvisning til Spillerforeningen.

Fodbold: FC Midtjyllands træner, Jess Thorup, er mindre bombastisk omkring landsholdskonflikten end Brøndby-træneren. »Jeg har det meste af min information gennem medierne, så jeg ved ikke 100 procent, hvor stridspunkterne er lige nu... Jeg synes bare, at det er ærgerligt for dansk fodbold - også for vores image udadtil; at vi ikke kan blive enige om de her ting. Vi er så lille et land, og det kan simpelthen ikke være rigtigt«, siger han ifølge Ritzau.

Fodbold: Kulturminister Mette Bock (LA) har også en holdning til konflikten mellem spillerne på landsholdet og DBU. »Find en holdbar løsning - hurtigst muligt. For fodboldens skyld«. Ministeren ønsker dog ikke at gå ind i selve konflikten. »Men jeg opfordrer til, at de to parter sammen finder en løsning«, siger hun i en skriftlig udmelding ifølge Ritzau.