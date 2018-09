Optakt: Bolden ligger på Danmarks banehalvdel i fodboldkvindernes skæbnekamp Kvindelandsholdet kan med en sejr over Sverige sikre sig en plads til VM. Taber de, skal playoff-regnskabet gøres op.

FAKTA Toerregnskabet Kampe mod holdet på gruppens sidsteplads tæller ikke i regnskabet. Det betyder, at Danmarks pointtab mod Kroatien i sidste uge er uden betydning, da Kroatien slutter sidst i Danmarks gruppe. Herefter bliver de bedste toere fundet ved at rangordne dem på følgende måde: Flest point

Bedste målforskel

Flest antal scoringer

Flest scoringer på udebane

Disciplinær: Færrest røde og gule kort

Rangering hos Uefa på lodtrækningstidpunktet. Kilde: Ritzau Vis mere

Det gik ikke helt som forventet i torsdags.

Kvindelandsholdets næstsidste VM-kvalifikationskamp mod bundproppen Kroatien lignede på papiret en formalitet, der bare skulle overstås inden dagens kamp mod Sverige.

I et interview med Politiken før kampen, lagde landstræner Lars Søndergaard heller ikke skjul på, at de betragtede sig som favoritter.

Han understregede også vigtigheden af, at Kroatien ikke fik »færten af, at de kan score«, men efter en times spil bragte kroaterne sig foran og var tæt på at besværliggøre Danmarks VM-drømme. Lige indtil Manchester Citys Nadia Nadim i det tredje overtidsminut sparkede bolden i kassen og udlignede. Kampen endte 1-1, og Danmark kunne sætte et enkelt point ind på kontoen.

Og det ene point er utrolig vigtigt, for landsholdet kan i aften selv afgøre, om de skal med til VM eller ej. Danmark ligger på andenpladen i kvalifikationspuljen, to point efter førerholdet, Sverige. Med en sejr ender Danmark på førstepladsen og indkasserer en billet til næste sommers VM-slutrunde i Frankrig.

Mere kompliceret bliver det, hvis kampen ender med et dansk nederlag eller uafgjort. De fire bedste toere fra de syv kvalifikationsgrupper sikrer sig en playoffkamp. Hvis det skal lykkes, afhænger det af, hvordan nogle af de andre afgørende kampe ender.

Alligevel er det en fortrøstningsfuld Lars Søndergaard, der mandag stiller op til interview blandt de fremmødte danske og svenske journalister, der er overværer dagens træning i Viborg.

»Det er klart, at vi har regnet lidt på playoffmulighederne, det er vi nødt til. Vi står i en situation, hvor vi kan kvalificere os direkte til VM, spille playoff eller ryge helt ud af regnskabet, alt afhængig af resultatet. Men som udgangspunkt er vi godt tilfredse med den nuværende situation, i forhold til at det i foråret slet ikke så lyst ud. Dengang havde vi været tilfredse med en playoffrunde, men nu kan vi kvalificere os direkte, så vi skal turde spille for at vinde«, siger Lars Søndergaard.

Skrivebordsnederlag kan få konsekvenser

Det er især Danmarks profil Pernille Harder, der tiltrækker sig journalisternes opmærksomhed under mandagens træning. Wolfsburg-spilleren blev i torsdags kåret til Europas bedste fodboldspiller. Men personlig hæder betyder intet, når først kampen fløjtes i gang, og Harder fortæller, at der venter en hård kamp.

»Jeg synes, vi er meget ligeværdige. Sverige er et rigtig godt hold, men vi har også gjort det godt. Selvfølgelig har vi hjemmebanefordel, og det betyder meget, at der er fyldt op på lægterne. Jeg tror, det kommer til at handle om held, og hvem der er bedst på dagen«, siger hun.

Lars Søndergaard er enig og påpeger, at det netop er spillere som Pernille Harder og Nadia Nadim, der skal sikre Danmark sejren.

»Det er en slags finalekamp, og det kan gå hen og blive rigtig nervepirrende. Holdene kender hinanden godt, og det vil blive en kamp om hver eneste centimeter på banen. Vi skal stole på, at de individualister, vi har, bliver afgørende«.

Mens kvinderne forventer en dramatisk kamp på banen, hvor marginalerne kan blive afgørende, er det et helt andet drama, der udspiller sig på mændenes landshold for tiden. Et sammenbrud i forhandlingerne om en ny samarbejdsaftale mellem DBU og Spillerforeningen har skabt kaos inden onsdagens venskabskamp mod Slovakiet.

Kvinderne var i en lignende situation i efteråret, hvor et forhandlingssammenbrud betød, at en kvalifikationskamp mod netop Sverige blev aflyst, og Danmark blev taberdømt 3-0.

Skrivebordsnederlaget kan i sidste ende få stor betydning for Danmarks kvalifikation til VM. Men det tager Pernille Harder ikke så tungt.

»Det er ikke noget, vi kan ændre på nu. Alt det, vi har gjort ude på fodboldbanen, har været rigtigt. Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at stå her og spille den afgørende kamp mod Sverige. Og det har egentlig været en rigtig fin kvalifikation, hvor vi har scoret mange mål, og det håber vi, at vi også kan mod Sverige«, siger hun.