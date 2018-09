Unge spillere, hårdt arbejde og berygtede Balotelli skal genrejse Italiens stolthed

»Der er blevet plads til nogle nye, der skal vise, hvor dygtige de er, men navnemæssigt er de bare ikke så stærke, som dem der har været. Derfor tror jeg, at de bliver nødt til at acceptere, at der går lidt inden, at Italien skal spille med om at vinde slutrunder igen«, siger Martin Jørgensen.

Balotelli er en af Mancinis favoritter

Foto: Alessandro Di Marco/AP 28-årige Mario Balotelli og Roberto Mancini har kørt parløb på klubplan og nu også på landsholdet.

En af Italiens mest berygtede fodboldspillere, Mario Balotelli, er tilbage på det italienske landshold, efter at have været udeladt fra truppen under først Antonio Conte og senest Gian Piero Ventura. Balotelli har spillet under Roberto Mancini i Inter, og da Mancini skiftede til Manchester City, tog han Balotelli med.

Martin Jørgensen er ikke overrasket over Mancinis valg.

»Det har altid været en af Mancinis favoritspillere. Han skal jo have nogen med noget kvalitet, og det har Balotelli, så er det bare spørgsmålet, om han kan kontrollere ham og få det bedste ud af ham inde på banen«, siger Martin Jørgensen.

Indtil videre er det blevet til et mål i to kampe for Mario Balotelli, siden hans comeback på landsholdet.

Fremtiden for italiensk fodbold

Der er ingen tvivl om, at ansættelsen af Roberto Mancini har været et friskt pust, men overgangen fra et tremandsforsvar til en klassisk firebackkæde tager tid. En smal sejr over Saudi Arabien, et 1-3-nederlag til Frankrig og uafgjort mod Holland er Mancinis korte historik i spidsen for Gli Azzuri.