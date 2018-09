Eliud Kipchoges monstertid i Berlin kommer ikke bag på løbelegender Kenyaneren Eliud Kipchoge har længe truet den verdensrekord, han søndag pulveriserede i Berlin. Norges løbelegende Ingrid Kristiansen rejser bekymring for dopintests i i Afrika.

Eliud Kipchoge er blevet kaldt maratonløbets Usain Bolt.

Afbalanceret og afslappet, men samtidig ekstremt disciplineret og igennem mange år et fænomen på maraton-distancen. Indtil denne søndag var der bare én titel, den 33-årige kenyaner ikke kunne få fingre i: Verdensrekorden. Titlen som verdens hurtigste mand på løbesportens mest prestigefyldte distance.

Det skete så med et brag på en solrig efterårsdag i Berlin, da Eliud Kipchoge barberede hele 1 minut og 18 sekunder af den hidtidige verdensrekord.

Den lød på 2.02,57 timer sat i 2014 af hans landsmand Dennis Kimetto ligeledes under Berlin Maraton. Eliud Kipchoge løb på 2.01,39. Den største forbedring af verdensrekorden for mænd siden 1967, da australieren Derek Clayton barberede mere end 2 minutter af rekorden.

Udvalgte verdensrekorder på maraton-distancen for mænd gennem årene

Årstal Løber Nationalitet Tid 1952 Jim Peters Storbritannien 2.20,42 1967 Derek Clayton Australien 2.09,36 2002 Khalid Khannouchi USA 2.05,38 2007 Heile Gebreselassie Etiopien 2.04,26 2018 Eliud Kipchoge Kenya 2.01,39

På racerbane

Men trods det store spring er Allan Zachariasen, der løb maraton for Danmark under OL i 1984, ikke overrasket.

Eliud Kipchoge løb faktisk sidste år endnu hurtigere, da han på den historiske Monza-racerbane i Italien forsøgte at komme under den magiske 2-timers grænse, men missede med 26 sekunder.

»Der synes jeg, han viste, at det her er muligt, så jeg synes ikke, det kommer som en stor overraskelse«, siger Allan Zachariasen.

På Monza-banen var alting optimeret til fart. Kipchoges sko var specialudviklede og 30 løbere hjalp ham som 'harer' med at holde det rigtige tempo og skånede ham for vind. Den slags tæller ikke som en officiel verdensrekord. Bagefter sagde Eliud Kipchoge, at det ikke er urealistisk, at nogen på et tidspunkt løber under 2 timer. Men ikke nødvendigvis ham.

Allan Zachariasen satte sin egen personlige rekord i 1983 på 2.11,05 timer. Den anden store danske maratonløber i 1980'erne, Henrik Jørgensen, satte sin personlige rekord i 1985 på 2.09,43 og vandt tre år senere London Maraton i 2.10,20.

230 kilometer om ugen

Zachariasen har set Eliud Kipchoges træningsprogram forud for Monza-løbet sidste år.

»Det lignede ufatteligt meget det, jeg selv trænede, da jeg var ung, og som Henrik Jørgensen og mange andre løb. 230 kilometer om ugen og så masser af hurtige løb. Noget af det, der måske adskiller sig, er, at han har nogle maratonture, hvor han løber 2.22. Det er alligevel hurtigt under træning«, siger Allan Zachariasen.

Eliud Kipchoge har selv sagt, at han sjældent belaster sig selv mere end 80 procent til træning. Maksimalt 90 procent. Han beskrives af avisen The New York Times som et disciplinfænomen, der står op klokken 5 om morgenen for at træne. Han lever spartansk - skiftevis med sin familie i Eldoret i Kenya og med holdkammerater i højderne, skriver avisen.

Eliud Kipchoge vandt den olympiske guldmedalje i 2016 og også Berlin Maraton i 2016 og 2017.

»Jeg er så utrolig lykkelig over endelig at have løbet på verdensrekorden, for jeg er aldrig holdt op med at tro på mig selv«, sagde han efter løbet i Berlin ifølge internationale medier.

Allan Zachariasen ser Kipchoges personlighed, som hans særlige styrke.