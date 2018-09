NFL-stjerne fik en åbenbaring og stoppede karrieren i pausen Vontae Davis skrev et lille stykke historie i NFL og amerikansk fodbold, da han besluttede sig for at stoppe karrieren i pausen af en kamp.

Nogle stopper karrieren efter store skuffelser, når der ikke er mere tilbage i tanken. Andre planlægger exit fra rampelyset lang tid i forvejen, så der kan blive stablet en passende hyldest på benene. Og en del stopper bare, når der måske ikke længere er bud efter dem og forsvinder ud i glemslen.

Og så er der typer som den nu tidligere NFL-spiller Vontae Davis, der smækker med døren på en helt utraditionel og spontan facon. Den 30-årige, der med to Pro Bowl-deltagelser er et etableret navn i NFL, hvor han havde en årsløn på omkring 20 millioner kroner i Buffalo Bill, stoppede søndag. Bare sådan nærmest ud af det blå. I pausen af en NFL-kamp. Med 70.000 tilskuere på lægterne.

Efter 10 sæsoner i NFL havde Vontae Davis simpelthen fået nok. Træt af skader, træt af operationer. Træt af pligter, træt af hele tiden at skulle ’være på’ og klar til næste kamp.

»Jeg havde et ærligt øjeblik med mig selv. Da jeg var på banen, følte jeg mig ikke godt tilpas og at det ikke var rigtigt, og så sagde jeg det til trænerne«, forklarer den velansete defensivspiller i et statement, hvor han også understreger, at han er ked af, hvis holdkammerater og trænere opfatter den spontane handling som mangel på respekt.

Der er nemlig andre ting i livet end football.

»For mig og min familie er det vigtigere, at kunne gå herfra med godt helbred, end det er at skulle omfavne krigermentaliteten - og først kunne humpe herfra, når det er for sent«, lyder det fra Vontae Davis, der nu bare glæder sig til næste kapitel i livet.