Europa tager føringen med unik Ryder Cup-præstation For første gang nogen sinde vandt Europa 4-0 i en foursome-session.

Kaptajn Thomas Bjørn så svært tilfreds ud, og selv tilskuerne på Le Golf National var vildt begejstrede, selv om golfunderholdningen stoppede længe før tid.

For efter formiddagens nedslående indledning, hvor USA vandt de første tre matcher og førte 3-1, tog Europa en grusom revanche i eftermiddagens foursomes, hvor to spillede på hvert hold skiftes til at slå til den samme bold.

3&2, 4&2, 5&4 og 5&4 betyder i golfsprog, at USA fik nogle læsterlige klø, da Europa for første gang i Ryder Cups historie gjorde rent bord i en foursome-session og for første gang siden 1989 i en session.

Dermed er Europa for 5-3 efter førstedagen, der sluttede ekstraordinært tidligt, fordi ingen af eftermiddagens matcher nåede længere end til 17. hul.

To sejre til italiensk-engelsk konstellation

Dagens største europæiske helte var makkerparret Francesco Molinari og Tommy Fleetwood, der som de eneste spillede sammen i både fourball og foursome - og som de eneste kom ud af dagen med to sejre.

»Vi er ikke kommet for at vinde foursome, vi er kommet for at vinde noget andet«, konstaterede den altid meget rolige italiener, der var med til først at slå Tiger Woods og Patrick Reed og dernæst Justin Thomas og Jordan Spieth, der var bagud med 5 huller, da der kun var 4 tilbage - hvilket giver vinderscoren 5&4.

»Vi tager hjem med en god smag i munden og så grupperer vi om til i morgen«, sagde den danske kaptajn, Thomas Bjørn, om den gode udgang på førstedagen.

Fourballs uden Thorbjørn Olesen

Olesen sad uden for i eftermiddagens foursomes og er heller ikke med, når der tidligt i lørdag morgen spilles en ny runde foorballs.



Her får Tiger Woods og Patrick Reed muligheden for at revanchere nederlaget til Molinari/Fleetwood. McIlroy får Sergio Garcia som ny makker, og de møder Tony Finau og Brooks Koepka. De to andre matcher hedder Paul Casey og Tyrrell Hatton (Europe) mod Dustin Johnson og Rickie Fowler samt Ian Poulter og Jon Rahm mod Jordan Spieth og Justin Thomas.