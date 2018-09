Ryder Cup: Olesen slår sit debutslag i vandet, taber og bliver sat på bænken USA fører 3-1 over Europa efter de første matcher på den vanskelige Le Golf National i Paris.

Vandhullerne er mange på Le Golf National i Paris. Og der ligger adskillige golfbolde med Ryder Cup-mærker i dem. Flest europæiske, for amerikanerne var bedst i første session af den prestigefyldte holdmatch.

USA fører 3-1 efter de fire fourballs, hvor Thorbjørn Olesen fik sin Ryder Cup-debutant som den tredje dansker nogen sinde.

Foran 7.000 hujende og forventningsfulde tilskuere gik Thorbjørn Olesen ud i den anden match sammen med Rory McIlroy og startede med et drive, der lige akkurat var for langt, som bolden trillede i en af de mange vandhazarder.

McIlroy sørgede med en par dog for at europæerne delte det første hul, da verdensetteren Justin Johnson missede et forholdsvist kort birdieputt ned ad bakke.



1-0, 2-0 og 3-0 til USA

Efter syv delte huller sørgede Olesen med sin tredje birdie for europæisk føring på 8. hul, men så trådte Ricki Fowler i karakter, da amerikanerne vandt fire af de fem næste huller.

Johnson/Fowler sikrede USA det første point, da de afgjorde match mod McIlroy/Olesen på 16. hul på et tidspunkt, hvor USA i det hele taget havde fat i den lange ende.

Justin Rose og den spanske debutant Jon Rahm var således foran med to mod Brooks Koepka og Tony Finau efter 12 huller, men amerikanerne fik udlignet, og da både Rose og Rahm slog deres andetslag i vandet på 18. hul, sikrede USA sig også det andet point.

Nederlag til Tiger Woods

Med god brug af sine fantastiske evner med putteren var Jordan Spieth sammen med bandomsvennen Justin Thomas med til at bringe USA på 3-0 ved at vinde med ét hul over englænderne Paul Casey og Tyrrell Hatton, men Europa sikrede det første point, da den ekstremt stabile Francesco Molinari sammen med Tommy Fleetwood besejrede Tiger Woods og Patrick Reed på 17. hul.



Foto: Matt Dunham/AP For første gang i sin Ryder Cup-karriere skal Tiger Woods i eftermiddag sidde over.

For første gang i sin Ryder Cup-karriere skal Tiger Woods i eftermiddag sidde over. Foto: Matt Dunham/AP

Tiger Woods så slidt og uoplagt ud, men bidrog ikke desto mindre med et par imponerende birdies. Den 42-årige legende blev dog for første gang nogen sinde i en Ryder Cup-match holdt uden for, den amerikanske kaptajn Jim Furyk offentliggjorde sin opstilling i eftermiddagens foursomes.

Her sidder også Thorbjørn Olesen over på det europæiske hold, selv om han spillede bedre end eksempelvis makkeren McIlroy, men den europæiske kaptajn, Thomas Bjørn, har valgt at bruge de fire spillere, Henrik Stenson, Alex Noren, Sergio Garcia og Ian Poulter, der sad over i formiddagens matcher.