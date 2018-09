I dag kl. 8.25 får den danske Ryder Cup-debutant sin golfkarrieres største chok En 17-årig engelsk Tiger Woods-fan illustrerer det dilemma, mange står over for, når der de kommende tre dage spilles Ryder Cup - for første gang uden en spiller fra værtslandet.

Hvis man tilhører den beskedne minoritet, der har svært ved at forstå, hvorfor Ryder Cup har så unik en status blandt golfspillere, -entusiaster, -tilskuere, -journalister og uendeligt mange andre, der knap aner, hvad forskellen er på en bogey og en birdie, så var en søvnig midnatstime henslængt i tv-sofaen forleden en effektiv efteruddannelse.

I et studie i Paris med udsigt gennem vinduerne til Golf Nationals grønne overflade sad tre alvorlige herrer og diskuterede historiske scenarier fra de foregående 91 år og de kommende tre dages begivenheder, når 12 europæere og 12 amerikanere skal kæmpe om en i golfsammenhæng særdeles beskeden pokal.

Vanvittige jubelscener

For hvad Ryder Cup-trofæet mangler i størrelse, opvejes og overgås af holdmatchens betydning og prestige, der får sportens alt for ofte knyttede og indelukkede stjerner til at gå amok i vanvittige jubelscener og følelsesudbrud, som end ikke de allerstørste individuelle triumfer kommer bare i nærheden af at kunne frembringe.

Efter en times tid i tv-selskab med de tre golfeksperter, der engageret iblandet supernørdede detaljer diskuterede, hvorfor det ville være vanvittigt at lade superstjernerne Phil Mickelson og Tiger Woods spille sammen, suppleret af kommentarer fra en af Ryder Cup-historiens mest succesrige spillere, englænderen Nick Faldo, måtte selv en skeptiker lade sig overbevise om, at en enig golfverden og tv-seere i tocifrede milliontal naturligvis ikke kan tage fejl af vigtigheden af de kommende tre dage.

Ryder Cup Fredagens fourballs (Europa nævnt først)

8.10 Justin Rose/Jon Rahm – Brooks Koepka/Tony Finau

8.25 Rory McIlroy/Thorbjørn Olesen – Dustin Johnson/Rickie Fowler

8.40 Paul Casey/Tyrell Hatton – Jordan Spieth/Justin Thomson

8.55 Francesco Molinari/Tommy Fleetwood – Patrick Reed/Tiger Woods Vis mere

Derfor vil Thorbjørn Olesen i dag også opleve sin golfkarrieres største chok, når han stiller sig op på første tee foran en tårnhøj tribune, der vil være tætpakket med 7.000 tilskuere, for at slå sit første slag i en Ryder Cup nogen sinde.

Rory McIlroy blev overrasket i 2010

Uanset hvor mange ord der er blevet sagt, og hvor mange gode råd 28-årige Olesen har fået af sin gode ven og Ryder Cup-kaptajn, Thomas Bjørn, kan han selv efter at have spillet 17 majorturneringer og vundet 5 turneringer på European Tour ikke forestille sig det pres, der vil omklamre ham som Ryder Cup-spiller.

Foto: Laurent Cipriani/AP Med kaptajn Thomas Bjørn som iagttager spiller Rory McIlroy sin prøverunde i går.

Rory McIlroy er en af de fem på de europæiske hold, der har prøvet at vinde en major, men nordireren erkender, at hans Ryder Cup-debut i 2010 på Celtic Manor Resort i Wales var anderledes og meget større, end han lige havde forestillet sig.

»Da jeg skulle være med ved Ryder Cup for første gang, vidste jeg ikke, hvad al hypen handlede om. Jeg tænkte stadig, at det var denne her holdevent, som ikke rigtig talte i det store billede. Jeg var mere fokuseret på individuelle titler og alt det der. Men da jeg stod ved første tee fredag morgen, tænkte jeg 'okay, det er lidt anderledes, end jeg havde forventet'«, har Rory McIlroy fortalt i dagene op til sin femte Ryder Cup-deltagelse.

Thorbjørn Olesen kan godt lidt at være nervøs

Thorbjørn Olesen er da også indstillet på, at oplevelsen af at være debutant bliver speciel - men han glæder sig, efter nu i fire dage at have været en del af de ekstremt mange begivenheder, der omkranser det sportslige, som den gallamiddag på Versailles-slottet, alle ledere, spillere, koner og kærester deltog i forleden.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Fem af de otte, der kvalificerede sig til det europæiske hold, blandt dem Thorbjørn Olesen, er debutanter.

Fem af de otte, der kvalificerede sig til det europæiske hold, blandt dem Thorbjørn Olesen, er debutanter. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

»Jeg kommer til at blive rigtig nervøs, det er der ingen tvivl om. Men jeg kommer også til at nyde det. Jeg kan godt lide at være nervøs. Det er en god fornemmelse at have, men der er ingen tvivl om, at når du teer den op på første hul, bliver det en helt ny oplevelse for mig. Man ved nok aldrig, hvordan man kommer til at reagere 100 procent, men jeg glæder mig«, sagde Thorbjørn Olesen i et interview med TV 2 Sport.