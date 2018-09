Ryder Cup: Her er noget du skal vide om USA og Europas golfkamp Det er helt særlige omstændigheder og regler, der gør Ryder Cup til meget andet end en almindelig golfturnering.

Ryder Cup er en golfturnering, der har været afviklet siden 1927 mellem lande og/eller kontinenter. Allerede i 1921 såede magasinet Golf Illustrated ideen til turneringen, men det var først, da den engelske forretningsmand og golfentusiast Samuel Ryder greb i lommerne og donerede et guldtrofæ, at der kom skred i sagerne.

Turneringen adskiller sig i format væsentligt fra den måde, golfturneringer almindeligvis afgøres på, da Ryder Cup er en holdturnering og ikke et individuelt anliggende. USA og Europas hold består af 12 spillere. 8 på hvert hold har sikret sig plads via topplaceringer i kvalifikationsregnskabet, mens yderligere 4 fra hvert hold er særligt udvalgte ’jokere’, som holdkaptajnerne har peget på. USA’s superstjerne Tiger Woods er særligt udvalgt af USA’s hovedansvarlige, Jim Furyk. Europas kaptajn er danskeren Thomas Bjørn, der ligesom Furyk har massiv erfaring som spiller i Ryder Cup. Bjørn har tre gange været med til at besejre Furyk, der blot har vundet trofæet i to af sine ni Ryder Cup-optrædener.

De første 20 udgaver af Ryder Cup frem til 1971 stod mellem USA og Storbritannien. Briterne fik 1973-1977 hjælp af spillere fra den irske republik, mens det nuværende format med en kamp mellem USA og Europa har eksisteret siden 1979.

USA har en klar overvægt af sejre med 26 af slagsen, mens Storbritannien/Irland og Europa har henholdsvis 3 og 10 sejre på kontoen. To gange er opgøret sluttet uafgjort.

Slutter en Ryder Cup uafgjort, er reglerne sådan, at det hold, der gik ind til turneringen som forsvarende mester, genvinder trofæet.

2018-udgaven af Ryder Cup afvikles på Le Golf National i byen Guyancourt 20 km sydvest for Paris. Det er blot anden gang i historien, Ryder Cup afvikles på det europæiske fastland. USA er forsvarende mestre.

Foto: Francois Mori/AP Jim Furyk med Ryder Cup-trofæet, som amerkanerne kan tage med hjem igen, såfremt de bare spiller uafgjort modf Europa.

Spillet på Guyancourt indledes fredag morgen kl. 8.10 med fire såkaldte foursome-matcher. USA og Europa stiller med hver to spillere til hver af de fire foursome-opgør. Altså et to mod to-møde med én bold til hvert hold. Spillerne skiftes til at slå til det respektive holds bold. Det hold, der bruger færrest slag på hver af de maksimalt 18 huller, vinder hullet. Bruger holdene lige mange slag, deles hullet. Det hold, der vinder flest huller, vinder også den pågældende foursome og scorer 1 point til det overordnede regnskab mellem USA og Europa. Uafgjort giver 0,5 point til både USA og Europa.

Er et hold eksempelvis ’oppe’ med tre sejre efter 16 huller, spilles de to sidste huller slet ikke, idet det hold, der er bagud, kun kan nå at vinde to huller og dermed alligevel ikke kan nå at vinde duellen. Den regel gælder også i Ryder Cups øvrige dueller.

Efter foursome-matcherne sluttes første spilledag af med fire såkaldte fourball-opgør. Navnet indikerer, at der er tale om fire spillere – to amerikanere og to europæere - der går maksimalt 18 huller sammen med hver sin bold. Den spiller, der har den laveste score på hvert hul, vinder hullet for sit hold. Den duo, der vinder flest af de 18 huller, scorer 1 point til sit hold.

Med 8 dueller på Ryder Cups førstedag er der altså 8 point at spille om. Totalt er der 28 point at spille om. Første hold, der når 14,5 point, vinder Ryder Cup.

På Ryder Cuppens andendag, lørdag, gentages fredagens program med foursome- og fourball-opgør.

Søndag er der store finaledag. Her kommer samtlige 24 spillere i aktion i de 12 singlekampe, der sædvanligvis byder på både dramatik og store følelser. Også i singlerne gælder det om at vinde hullet mod sin direkte modstander.