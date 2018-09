Dinamo Kijevs unge dansker bliver matchvinder med sit første mål

Fodbold: Med sit første mål for Dinamo Kijev blev Mikkel Duelund matchvinder i det ukrainske lokalopgør mod Arsenal Kijev. Den 21-årige dansker var i startopstillingen for første gang, og efter 35 minutter helflugtede den tidligere FC Midtjylland-spiller bolden ind til det, der skal vise sig at blive kampens eneste mål. Duelund blev skiftet ud efter 57 minutter i forbindelse med , at Dinamo Kijev fik udvist målmanden Georgi Bushchan. Med 1-0-sejren er Dinamo Kijev efter 10 runder på andenpladsen 4 point efter topholdet Shakhtar Donetsk.



Håndbold: De danske kvinder taber søndag aften med 20-25 til Norge ved den sidste kamp i Golden League-stævnet. Norge vinder turneringen, og Danmark slutter som nummer tre. Turneringen fungerer som en opvarmningsturnering til EM, der spilles til december i Frankrig. Polen slutter som nummer to, efter at holdet tidligere søndag vandt med 22-16 over Frankrig, der slutter sidst.

FAKTA Direkte sport i tv DR 1

17.00 Håndbold: Nantes-Skjern (m) TV 2 17.00 Håndbold: Danmark-Norge (k) TV 2 Sport 6.00/8.00 Badminton: Korea Open 09.30 Cykling: VM - linjeløb, elite (m) TV3+ 13.10 Formel 1: Ruslands Grand Prix 18.00 Fodbold: Brøndby-AC Horsens 22.15 Amerikansk fodbold: Los Angeles-San Francisco 02.20 Amerikansk fodbold: Pittsburgh-Baltimore TV3 Sport 09.00 Formel GP3: Ruslands Grand Prix 10.15 Formel 2: Ruslands Grand Prix 12.00 Fodbold: Vendsyssel-F.CK 14.45 Fodbold: Lyngby-HB Køge 17.00 Håndbold: Celje - Flensburg (m) 18.45 Amerikansk fodbold: Tennessee-Philadelphia TV3 Max 12.00 Golf: Ryder Cup 6'eren 17.00 Fodbold: Cardiff-Burnley Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-OB Eurosport 1 07.55 Snooker : China Championship 12.45 Roadracing: Superbike Frankrigs Grand Prix 21.45 Fodbold: Chicago-Los Angeles FC 04.05 Fodbold: LA Galaxy-Vancouver Eurosport 2 07.55 Snooker: China Championship 10.15 Cykling: Tour of Almaty 14.00 Fodbold: Esbjerg-AGF 16.30 Motorsport: Endurance 20.00 Fodbold: Molde-Rosenborg Vis mere

Foto: Herbert Neubauer/Ritzau Scanpix Alejandro Valverde (L) of Spain celebrates as he wins the Men's Elite road race of the 2018 UCI Road World Championships in Innsbruck, Austria, on September 30, 2018. (Photo by HERBERT NEUBAUER / APA / AFP) / Austria OUT

Alejandro Valverde (L) of Spain celebrates as he wins the Men's Elite road race of the 2018 UCI Road World Championships in Innsbruck, Austria, on September 30, 2018. (Photo by HERBERT NEUBAUER / APA / AFP) / Austria OUT Foto: Herbert Neubauer/Ritzau Scanpix

Cykling: 38-årige Alejandro Valverde fra Spanien triumferede søndag på en knaldhård VM-rute i Østrig, da eliten skulle placere medaljerne ved VM på landevej. Frankrigs Romain Bardet tog sølvet foran canadiske Michael Woods. Michael Valgren blev bedste dansker som nr. 7. Efter seks tidligere podieplaceringer kom Valverde omsider op på øverste niveau. Spanierens første VM-medalje kom i hus for 15 år siden i canadiske Hamilton, hvor det blev til bronze. (se faktaboks)



FAKTA Valverdes VM-medaljer 2018, Guld (Innsbruck) 2014, Bronze (Ponferrada) 2013, Bronze (Firenze) 2012, Bronze (Valkenburg) 2006, Bronze (Salzburg) 2005, Sølv (Madrid) 2003, Sølv (Hamilton)

Badminton: Den sidste skarphed manglede, da Mathias Christiansen og Christinna Pedersen søndag spillede finale i mixed double i Korea Open. Kinesiske He Jiting og Du Yue, der i 2016 vandt ungdomsverdensmesterskabet, blev for stor en mundfuld for danskerne, der tabte i 2 sæt med cifrene 18-21, 16-21.



Håndbold: Nantes blev stopklods for Skjerns mænd i kvartfinalen i sidste sæsons udgave af Champions League. I denne sæson er begge hold placeret i gruppe B, og det danske mandskab håbede derfor på revanche i søndagens udekamp. Sådan gik det ikke. Nantes, der nåede helt til finalen i sidste sæson, var klart stærkere end Skjern i anden halvleg og vandt 35-27. Dermed hentede det franske hold sin første sejr i gruppen, mens Skjern efter tre kampe har to sejre og et nederlag.

Atletik: Viborg-løberen Thijs Nijhuis viste stor styrke, da han søndag vandt DM i Maraton, der blev afholdt i forbindelse med HCA Marathon i Odense. Nijhuis, der senest vandt DM i 1.500 meter løb, kom i mål i tiden to timer og 19,42 minutter efter kenyanske Paul Katisha Matheka, der vandt suverænt i tiden to timer og 13,18 minutter. Hos kvinderne vandt Sandra Hartvich Lorentzen DM-guld i tiden to timer og 52,13 minutter.

Tennis: Det har været overraskelsernes søndag på ATP Touren. Efter at Bernard Tomic tog titlen ved Chengdu Open, blev det japaneren Yoshihito Nishiokas tur ved Shenzhen Open. Her besejrede han franske Pierre-Hugues Herbert 7-5, 2-6, 6-4 og erobrede dermed sin første ATP-titel.



Tennis: Mandag træder Caroline Wozniacki ind i China Open. Den danske tennisstjernes første kamp er sat på programmet som den tredje mandag. Det betyder, at kampen formentlig går i gang på et tidspunkt mandag formiddag dansk tid. Wozniacki skal op imod den 21-årige schweizer Belinda Bencic, som hun har tabt til 4 gange tidligere i 6 møder. Danskeren vandt det seneste opgør i Tokyo for 2 år siden, efter hun i 2015 havde tabt 4 gange til Bencic.

Tennis: Bernard Tomic fra Australien var engang i top-20 på ATP-ranglisten, men er siden faldet til nr. 123. Søndag scorede han imidlertid en fornem succes. I kinesiske Chengdu tog han sin første titel i 3 år, da han noget overraskende besejrede den topseedede italiener Fabio Fognini 6-1, 3-6, 7-6 (9/7).