Første danske medalje til ungdoms-OL er i hus Triatleten Sif Bendix Madsen var tæt på at snuppe guldmedaljen i kvindernes triatlon ved ungdoms-OL i Buenos Aires, men måtte se sig slået på målstregen af sydafrikanske Amber Schlebusch.

Det var tæt på at være den bedst mulige start for Danmark til ungdoms-OL i Buenos Aires.

Triatleten Sif Bendix Madsen var den første dansker i aktion, og langt hen ad vejen så det ud til, at hun ville tage guldet. Men med omkring 400 meter tilbage af det fem kilometer lange løb, der er den sidste disciplin i et triatlon, blev hun overhalet af sydafrikanske Amber Schlebusch.

58 minutter og 56 sekunder tog det Sif Bendix Madsen at svømme 750 meter, cykle 20 kilometer og løbe 5. Det var 11 sekunder længere, end det tog Schlebusch, og det resulterede i en dansk sølvmedalje.

Omgivelserne var noget nær perfekte i den naturrige Green Park, der er en af de fire arenaer designet til ungdoms-OL. Det sydamerikanske vejr viste sig fra sin milde side med skyfri himmel og omkring 20 grader. Ifølge Sif Bendix Madsen selv var det dog en varm omgang, og det betød, at der »til sidst ikke var mere tilbage i tanken«.

»Jeg er virkelig glad og tilfreds, men det er fandme nederen, at jeg lige bliver overhalet til sidst, efter jeg har ligget forrest hele vejen. Jeg gjorde det, så godt jeg kunne, men det er lidt nederen, når jeg var så tæt på«, siger Sif Bendix Madsen.

Gameplanen virkede

Forud for dysten fortalte hun, at hun sigtede efter en guldmedalje, men at det kom an på, hvem der var bedst på dagen. Hendes gameplan gik ud på at lægge afstand til de andre på cykelruten, fordi løb ikke er hendes stærkeste force.

»Det vil være optimalt, hvis jeg kan stikke af fra de andre på cyklen, så der er et hul ned, når vi skal løbe. Ikke fordi jeg er dårlig til at løbe, men fordi jeg ikke er den allerbedste. Og der er så mange ting, der kan gå galt i et triatlon, hvis man f.eks har svært ved at få våddragten af eller ikke kan få ens løbesko på«, fortalte hun, inden hun skulle i aktion.

Det gik også efter planen. Hun var blandt de hurtigste til at svømme de 750 meter og sat sig på cyklen - uden at våddragten drillede, vel at mærke.

Efter første omgang på cyklen lå hun på en andenplads, ganske få centimeter efter schweiziske Anja Weber og med god afstand ned til resten af triatleterne, og sådan blev det ved med at være de resterende omgange, men Sif var hurtigst til at få løbeskoene på og lagde sig i spidsen fra løbets begyndelse.

Den føring holdt hun langt hen ad vejen, og det så længe ud til, at det skulle være en direkte duel mellem Sif Bendix Madsen og Anja Weber, der var langt foran de andre. Men til allersidst skruede Schlebusch altså op for blusset og overhalede alt og alle.



Tilfældig triatlet

17-årige Sif Bendix Madsen har dyrket triatlon i fire år, men faktisk var det som svømmer, hun troede, fremtiden som eliteatlet lå.

»Jeg var egentlig konkurrencesvømmer, men til træning løb vi nogle gange, og jeg fandt ud af, at jeg var ret hurtig i forhold til mine svømmekammerater. Min træner kender landstræneren i triatlon, og jeg kom til en iagttagelse, hvor man skulle løbe nogle bestemte tider. På den måde kom jeg på landsholdet uden at have lavet et triatlon nogensinde«, siger Sif Bendix Madsen.

Og selv om hun nu har vundet sin første OL-medalje, gik der lang tid, hvor triatlon var en plan B i forhold til svømmekarrieren.

»Jeg var lidt skeptisk, for jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg gik ind til. Jeg tænkte, jeg ville give det en chance, men det lå hele tiden i baghovedet, at jeg helst ville svømme. Men jeg vandt det første stævne, som jeg deltog i på landsholdet, og det synes jeg var meget sjovere i forhold til svømning, hvor jeg trænede og trænede, men måske kun blev nummer 10 til DM«, siger Sif Bendix Madsen.



Hun fortæller, at ungdoms-OL efterlader hende tørstende efter mere, og at hun håber på en plads blandt de danske triatleter til OL i Tokyo i 2020.

»Jeg kører ofte sammen med seniorer, og jeg er i bruttotruppen til OL i 2020. Mit mål er at køre mod de bedste triatleter i verden og forhåbentlig selv blive verdensmester, når jeg er lidt ældre«.